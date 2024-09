Ping Identity ajoute des fonctionnalités ICAM aux offres FedRAMP High & DoD IL5

septembre 2024 par Marc Jacob

Ping Identity annonce l’ajout de fonctionnalités clés à ses offres FedRAMP High & DoD IL5. Avec Ping Government Identity Cloud, les agences fédérales et les fournisseurs du gouvernement ont désormais accès à des fonctionnalités qui leur permettent de renforcer la conformité, la sécurité et les expériences en modernisant la gestion des identités, des titres de compétences et des accès.

Suite à la certification FedRAMP High, à l’autorisation DOD Impact Level 5 (IL5) et à l’association avec ForgeRock, Ping Government Identity Cloud offre désormais des fonctionnalités d’identité autorisées pour l’authentification multi-facteurs (MFA), la gouvernance et l’administration des identités (IGA), la gestion du cycle de vie (LCM), la gestion des relations et l’orchestration. Ces fonctionnalités permettent :

• Une plus grande efficacité en s’appuyant sur un fournisseur d’identité unique pour les fonctionnalités d’identité FedRAMP High et DoD IL5 de bout en bout, qui sont des seuils de sécurité critiques pour de nombreuses organisations fédérales, en particulier les agences du DoD et la base industrielle de la défense (DIB).

• Des expériences améliorées et une plus grande flexibilité pour les agents gouvernementaux ainsi qu’aux citoyens, grâce à l’intégration de technologies d’identité qui simplifient la connexion et garantissent un accès sécurisé aux ressources.

• Une conformité renforcée avec l’OMB M-21-31, notamment pour les exigences EL3, grâce à la visibilité et l’enregistrement des événements IGA et LCM. Cela permet aux fonctionnaires d’automatiser les flux de demandes d’accès, de renouveler ces accès, de garantir le blocage des combinaisons d’accès toxiques, et de certifier aisément la conformité aux politiques en vigueur.

Livrée sous forme de logiciel-service (SaaS) à locataire dédié, et non à locataire multiple comme les autres fournisseurs d’identité, la solution combine l’authentification adaptative, l’autorisation dynamique et la gestion de l’accès d’identité. De plus, ils offrent des solutions d’orchestration à un niveau de sécurité et de conformité plus élevé que celui offert par les autres fournisseurs d’identité. En outre, Ping est le seul fournisseur de solutions d’identité capable d’offrir une parité totale des fonctionnalités d’identité dans n’importe quel modèle de déploiement, y compris SaaS, on-premises, hybrides, DDIL (perturbés, déconnectés, intermittents et à faible bande passante) et les environnements à faible bande passante.