Perle Systems dévoile ses serveurs de console IOLAN SCR

septembre 2024 par Marc Jacob

Les Serveurs de Console IOLAN SCR disposent d’un nombre impressionnant de 24, 40 ou 56 ports d’administration de console pour héberger des périphériques connectés RS232, Ethernet et USB provenant de plusieurs fournisseurs. Les utilisateurs peuvent donc réduire le nombre de nœuds de gestion avec un IOLAN SCR comme unique appareil, pour un accès à distance complet et sécurisé à tous les équipements d’infrastructure et une administration hors bande plus intelligente.

Conçu pour constituer une solution de gestion intégrale du haut de rack, le Serveur de Console IOLAN SCR est capable d’établir un plan d’administration sécurisé. Une suite robuste d’outils d’automatisation intuitifs permet aux administrateurs de faire évoluer les déploiements, de modifier les configurations, de mettre à jour les microprogrammes, de surveiller l’état du système, de programmer des tâches et d’automatiser les actions de routine, le tout sans discontinuité. Pour une automatisation avancée, le processeur IOLAN SCR x86 peut facilement exécuter des applications personnalisées, y compris des scripts Python, à l’intérieur de conteneurs Docker natifs et de machines virtuelles (VM) pour s’adapter à des cas d’utilisation uniques ou évolutifs avec une faible latence et une réactivité en temps réel.

La connectivité cellulaire, en option, offre une capacité de basculement prédictif, permettant des transitions en douceur entre les plans d’administration filaires et sans fil. Cette interaction transparente garantit la fiabilité et la disponibilité des composants critiques de l’infrastructure informatique, avec une récupération rapide qui réduit l’impact des incidents réseau.

Un datacenter résilient nécessite également une sécurité imbattable. Grâce au bouclier de sécurité Perle Armor™ intégré, les développeurs peuvent facilement configurer les contrôles d’accès, les mécanismes d’authentification et les protocoles de cryptage conformément à toutes les politiques et réglementations de l’entreprise basées sur des normes. Cela simplifie le réglage de la sécurité et garantit que seul le personnel autorisé peut gérer les périphériques réseau. Cela améliore également les performances des paquets de données sur les interfaces non gérées, contribuant ainsi à l’efficacité globale du réseau.

Les IOLAN SCR disposent également du provisionnement sans intervention (ZTP) et de capacités de routage IPv4/IPv6 complètes avec prise en charge étendue des protocoles, y compris VRRP, RIP, OSPF et BGP. Aucun autre serveur de console d’administration hors bande sur le marché n’offre aux administrateurs ce niveau de confort et de familiarité pour une intégration réseau facile.

S’appuyant sur les 40 ans de réputation de la société en matière de solutions d’administration de consoles robustes et sécurisées, les serveurs de console IOLAN SCR sont en passe de devenir l’outil essentiel pour tous les administrateurs de centres de données qui recherchent la facilité d’utilisation, la sécurité et la performance, tout en améliorant leurs capacités d’administration à distance. Soutenue par le support technique de pointe de Perle et une garantie à vie complète, la gamme IOLAN SCR réaffirme la position de Perle Systems en tant que nom de confiance dans le secteur des solutions de réseau d’entreprise.