Pega et AWS s’associent pour déployer Pega EU Service Boundary

août 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Pega, la plateforme de l’automatisation des workflows et l’aide à la décision basée sur l’IA, annonce l’extension de ses relations avec Amazon Web Services (AWS). Pega fait partie des premières entreprises à s’appuyer sur l’ « AWS European Sovereign Cloud » afin de déployer Pega EU Service Boundary. Cette solution permettra aux clients de répondre aux exigences en matière de souveraineté numérique au sein de l’Union européenne. Le lancement de Pega EU Service Boundary est prévu pour la fin de l’année 2025, en même temps que celui de l’AWS European Sovereign Cloud.

Grâce à cette nouvelle offre, Pega s’engage à stocker et à traiter les données au sein de l’Union européenne, sous le contrôle et avec l’assistance du personnel de l’Union européenne, afin d’offrir la flexibilité de Pega Cloud, tout en répondant aux exigences strictes en matière de souveraineté numérique pour les clients du secteur public et des industries hautement réglementées. En combinant l’approche déjà rigoureuse de Pega Cloud en matière d’isolation des données, de contrôles d’accès et de processus avec le European Sovereign Cloud d’AWS, Pega fournira des garanties supplémentaires en matière de souveraineté numérique à tous les niveaux du service, de la plateforme Pega et des technologies de support, jusqu’à l’infrastructure de support.

Selon Deloitte, le monde devrait générer 149 zettaoctets de données en 2024. Les services cloud étant désormais largement utilisés par les entreprises mondiales pour augmenter la création et le traitement des données, il est essentiel que les données et leur souveraineté soient protégées sur le cloud. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises des secteurs réglementés, tels que le secteur public ou les services financiers, qui sont soumises à une forte pression réglementaire pour maintenir la souveraineté des données. Pega EU Service Boundary aidera les clients à répondre à leurs exigences et à mieux contrôler l’endroit où les données sont stockées et traitées, la manière dont l’accès est géré et l’endroit où se trouvent les personnes chargées de traiter les données des clients européens.

Pega EU Service Boundary reposera sur l’AWS European Sovereign Cloud, qui fournira une autonomie opérationnelle sur une infrastructure physiquement et stratégiquement indépendante des régions AWS existantes, tout en offrant les avantages de l’infrastructure AWS, notamment une sécurité, une accessibilité, des performances et la continuité d’activité. De plus, Pega EU Service Boundary exploitera les meilleures pratiques opérationnelles et de l’automatisation de Pega Cloud pour régionaliser son support client et minimiser le besoin d’intervention humaine.

« En cette période critique, il est impératif de s’assurer que les données peuvent être traitées, consultées et gérées en toute sécurité dans le cloud », a déclaré Frank Guerrera, Chief Technical Systems Officer de Pega. « La capacité à exploiter les données de manière flexible et agile offrira des avantages considérables aux utilisateurs finaux et en interne, et contribuera également à garantir la souveraineté numérique, une exigence essentielle dans le secteur public et les industries hautement réglementées. Pega s’engage faire de ses clients une priorité, en collaborant pour répondre à leurs besoins et à respecter les exigences réglementaires et commerciales. La mise en place de Pega EU Service Boundary simplifiera ces efforts, en offrant à nos clients au sein de l’UE une tranquillité d’esprit grâce au large éventail de ressources et d’infrastructures de Pega et d’AWS. Je suis impatient de voir la valeur que cette solution offrira à nos clients dans les années à venir. »

« AWS est déterminé à fournir à ses clients plus de choix et de maîtrise pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de souveraineté numérique, et ce sans compromis. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée que Pega EU Service Boundary soit disponible sur l’AWS European Sovereign Cloud, ce qui permettra d’aider les clients du secteur public et les industries réglementées à stimuler l’innovation tout en répondant aux exigences requises », a déclaré Max Peterson, vice-président Sovereign Cloud chez AWS. « Ce type de collaboration est essentiel pour aider les clients à protéger leurs données dans un monde où les réglementations, les technologies et les risques évoluent. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration avec Pega et de la façon dont les organisations à travers l’Europe conduiront des avancées grâce à l’European Sovereign Cloud d’AWS. »