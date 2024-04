Patrowl propose aux établissements français de santé une solution en adéquation avec les objectifs poursuivis par le programme CaRE du ministère de la Santé

avril 2024 par Marc Jacob

Patrowl propose aux établissements français de santé une solution en adéquation avec les objectifs poursuivis par le programme CaRE du ministère de la Santé. Déclinés autour de 4 axes (gouvernance et résilience – ressources et mutualisation – sensibilisation - sécurité opérationnelle), les objectifs du programme CaRE renforcent la capacité des établissements de santé à prévenir et à lutter contre la cybercriminalité.

Plan massif pluriannuel doté d’une enveloppe de 750 M€ jusqu’en 2027, le programme CaRE flèche également 5 domaines cybersécurité reconnus comme prioritaires et s’appuyant sur l’analyse des chaînes d’attaques subies par les établissements.

La solution Patrowl s’inscrit dans les objectifs de l’axe sécurité opérationnelle, en particulier au titre du domaine prioritaire n°1 : la maîtrise des risques d’exposition sur Internet (D1.O2)

« Les cyberattaques récentes montrent que l’exposition sur Internet est l’un des vecteurs principaux de pénétration par les attaquants dans le système d’information des établissements de santé. »

Délégation ministérielle au numérique en santé, programme CaRE

Actuellement en POC dans 3 établissements de santé intégrés au programme, Patrowl a par exemple permis la découverte d’un accès distant RDP non référencé avec mot de passe répertorié dans une fuite de données et susceptible de compromettre le SI depuis Internet, ainsi qu’un accès de télémaintenance sur un équipement médical directement exposé sur Internet.

Patrowl soutient également la réalisation d’objectifs fixés aux axes gouvernance, ressources et sensibilisation.

– Patrowl participe à la démarche d’autoévaluation des établissements de santé et renforce les équipes informatiques par son hyperautomatisation et le support de ses ingénieurs sécurité ;

– Simple à intégrer et à utiliser, la solution Patrowl contribue à la qualité des développements et des configurations, à la sensibilisation au risque dans toute l’organisation et au maintien du niveau de sécurité acquis, des objectifs poursuivis au titre du programme CaRE.

Unique sur le marché des solutions de cybersécurité européennes, double lauréate du prix de l’innovation en 2023 aux Assises de la Cybersécurité et référencée au catalogue ANSSI, Patrowl assure :

– La (re)découverte en continu de tous les actifs exposés sur Internet

– L’identification permanente des faiblesses et des vulnérabilités avec du pentest en continu (Continuous Automated Red Team / CART), du pentest as-a-Service (PTaaS) et la surveillance des menaces

– La remédiation facilitée avec priorisation et contextualisation

– Le contrôle en continu de la remédiation