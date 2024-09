Patrowl lève 11 M€ en série A

septembre 2024 par Marc Jacob

Patrowl annonce une levée de fonds série A de 11 millions d’euros, menée par Crédit Mutuel Innovation, aux côtés de SWEN Capital Partners, de Bpifrance et de son investisseur historique Cyber Impact Ventures. Ces fonds permettront d’intensifier la conquête du marché européen et la R&D.

Quand 50 % des piratages proviennent d’actifs exposés sur Internet (sites web, API, accès distants, etc.) et parce que le shadow IT (inconnu des équipes IT) représente entre 30 % à 50 % du système d’information, la redécouverte de ces actifs et la maîtrise des risques encourus sont primordiales.

Depuis 2021, Patrowl aide les entreprises et collectivités à sécuriser ce qu’elles exposent sur Internet. À ce jour Patrowl permet à plus de 60 clients, tous secteurs confondus, dont de grands noms du CAC40, du luxe et de l’industrie, de redécouvrir en continu ce qu’ils exposent, d’être alertés en cas de vulnérabilités avérées et d’être accompagnés dans leur remédiation. Dans un contexte de pénurie de compétence et de menaces aggravées, Patrowl libère les équipes des tâches chronophages grâce à sa simplicité et sa rationalisation.

Reconnue pour sa prise en main rapide, l’absence de faux positifs et le soutien de ses experts en cybersécurité, Patrowl s’est vue décerner le prix de l’Innovation et le prix du public aux Assises de la Cybersécurité en 2023.

Patrowl, de la start-up à la scale-up

Bien implantée sur le marché français, avec une offre répondant aux enjeux concrets des entreprises comme les difficultés à maîtriser l’exposition sur Internet ou le manque de ressources, Patrowl s’appuie maintenant sur cette série A pour asseoir son leadership domestique tout en continuant son expansion en Europe.

Erwan Bernard, Directeur d’investissement chez Crédit Mutuel Innovation commente : « Nous avons été impressionnés par la capacité d’exécution des fondateurs qui, en trois ans seulement, ont réussi à positionner Patrowl en tant qu’acteur clé du marché en proposant un produit d’une grande valeur pour ses clients. La société a réussi à convaincre et upseller de nombreux grands comptes exigeants, ce qui est très prometteur pour les prochaines années. »

Thomas Sillé, chargé d’affaires chez Crédit Mutuel Innovation, précise que « la cybersécurité est un secteur plus stratégique que jamais. Cette opération illustre parfaitement la stratégie d’investissement de Crédit Mutuel Innovation : identifier les futurs leaders de leur catégorie et les accompagner dans leur croissance. »

« Lors de notre analyse, Patrowl a fait la différence à plus d’un titre : reconnaissance de sa technologie par ses pairs, expertise de ses fondateurs, simplicité d’utilisation et satisfaction client très élevée. Toutes ces caractéristiques se traduisent par une forte adoption au sein de ses clients et par conséquent par une forte croissance. Choisir d’accompagner Patrowl, c’est aussi soutenir la filière cyber française qui se révèle de plus en plus critique et assurer la pérennité de nos entreprises » analyse Anatole MAIZIERES, Directeur de participations Venture Capital chez SWEN Capital Partners.

Patrowl, un cap R&D planifié et structuré

Avec cette levée Patrowl vise également à accélérer sa Recherche & Développement, notamment avec un programme d’IA générative pour identifier plus finement les vulnérabilités et personnaliser les recommandations.

Enfin, plus de 700 000 actifs sont surveillés avec une croissance exponentielle nécessitant l’augmentation et l’optimisation des capacités de l’infrastructure. À titre d’illustration, durant la période critique des Jeux olympiques de Paris 2024, la Protection civile a bénéficié du programme de mécénat de Patrowl afin de sécuriser tout son dispositif de plus de 7 000 actifs.