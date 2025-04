Patrowl, lauréat du prix de la startup de l’année 2025

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Patrowl rejoint le tableau d’honneur des startups se distinguant dans le champ très concurrentiel de la cybersécurité et de la confiance numérique. Patrowl est « une solution solide, innovante, technologiquement avancée, au fort impact opérationnel », selon les termes du Président du jury 2025 et Directeur cybersécurité et risques IT Groupe CRÉDIT AGRICOLE, François DELZANT.

Le jury très qualifié, composé de DSI, de RSSI, de représentants de l’ANSII, du CESIN et de fonds d’investissement, a évalué Patrowl à l’aune de sa dimension innovante, sa maturité, son efficacité opérationnelle, sa viabilité économique et son caractère différenciant.