Patrick Zammit succède à Rich Hume au poste de CEO de TD SYNNEX

juin 2024 par Marc Jacob

Patrick Zammit, qui occupait le poste de Chief Operating Officer depuis janvier 2024, apporte sa riche expérience et une feuille de route éprouvée en matière de croissance et d’excellence opérationnelle. Il a joué un rôle déterminant dans la coordination de la stratégie commerciale de l’entreprise, en stimulant une croissance rentable et en accélérant l’adoption de nouvelles technologies à forte croissance dans le monde entier. M. Zammit a dirigé la région Europe à partir de 2017, à la suite de l’acquisition d’Avnet Technology Solutions par Tech Data. Son rôle s’est étendu en 2021 avec la gestion de la région APJ.

Durant son mandat chez Avnet, qui a débuté en 1993, il a occupé divers postes de direction, jusqu’à celui de Président Monde de la division Technology Solutions, dont il siégeait au conseil d’administration. Auparavant, il occupait les fonctions de Président du Marketing Electronique et Directeur financier EMEA.

Rich Hume a rejoint l’entreprise qui était alors Tech Data en 2016, en tant que COO, avant de prendre la direction de l’entreprise en 2018. Au cours de son mandat, il a aidé l’entreprise à traverser une période de croissance et de transformation significatives, avec notamment l’acquisition d’Avnet TS, la privatisation de l’entreprise en partenariat avec Apollo Asset Management et la fusion réussie de Tech Data et de SYNNEX.

Sous sa direction, TD SYNNEX a adopté une culture de Servant Leadership, en se concentrant sur l’autonomisation des collaborateurs, en favorisant un environnement inclusif et en construisant une entreprise dont la raison d’être dépasse la réussite financière.

Le conseil d’administration a exprimé sa profonde gratitude à Rich Hume pour son leadership et ses contributions à TD SYNNEX et lui adresse ses meilleurs vœux pour sa retraite.