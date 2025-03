Patch Tuesday de Microsoft : le commentaire de Tenable

mars 2025 par Satnam Narang, Staff Research Engineer chez Tenable

« Avec sept zero-days recensés, la mise à jour de mars 2025 fait partie des plus chargées en vulnérabilités critiques, un niveau déjà atteint à deux reprises en 2024. En septembre dernier, cinq zero-days avaient été exploités dans la nature et deux autres divulgués avant l’arrivée des correctifs. Ce mois-ci ressemble beaucoup à août 2024, où six zero-days étaient déjà exploités et un autre connu avant la mise à disposition du patch.

Autre point marquant : les six failles exploitées activement ce mois-ci dépassent le total combiné de janvier et février 2025, qui comptait cinq zero-days.

Parmi ces vulnérabilités, CVE-2025-26633 concerne un contournement de fonctionnalité de sécurité dans la Microsoft Management Console (MMC). Pour l’exploiter, un attaquant doit convaincre sa cible (qu’elle soit simple utilisateur ou administrateur) d’ouvrir un fichier piégé. L’ingénierie sociale reste l’une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir. C’est d’ailleurs la deuxième faille zero-day exploitée dans MMC, après CVE-2024-43572 corrigée en octobre dernier.

Autre nouveauté : une faille dans le pilote Windows Fast FAT File System (CVE-2025-24985), ce qui est une première depuis trois ans. Ce zero-day, signalé anonymement, est aussi le premier du genre à être exploité dans la nature, mais on manque de détails techniques sur son exploitation.

Microsoft a aussi corrigé trois vulnérabilités affectant le système de fichiers NTFS de Windows : deux failles de divulgation d’informations (CVE-2025-24984, CVE-2025-24991) et une exécution de code à distance (CVE-2025-24993), la plus critique des trois. Ces failles zero-day nécessitent qu’un attaquant convainque sa cible de monter un disque dur virtuel (VHD) spécialement conçu. Une fois exploitées, elles permettent d’exécuter du code arbitraire ou d’accéder à des informations sensibles en mémoire.

Fait notable, une seule élévation de privilèges figure parmi les zero-days corrigés ce mois-ci. CVE-2025-24983, qui affecte le sous-système Windows Win32 Kernel, pourrait permettre à un attaquant ayant déjà un accès initial au système (via une faille ou du phishing) d’obtenir les privilèges SYSTEM. Toutefois, son exploitation semble plus complexe que d’habitude, car elle repose sur l’exploitation d’une "race condition". »