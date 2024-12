Patch Management : Tanium leader pour la troisième année consécutive

décembre 2024 par Marc Jacob

Tanium annonce sa nomination comme leader pour la troisième année consécutive en tant que leader et pour la deuxième année consécutive en tant que Fast Mover dans le nouveau rapport GigaOm Radar for Patch Management.

Le rapport de GigaOm explore l’évolution du paysage du Patch Management, en fournissant une évaluation prospective des 27 solutions les plus performantes du secteur. Il permet ainsi aux décideurs informatiques les informations nécessaires pour sélectionner la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

GigaOm souligne que Tanium Patch : « Se distingue par son architecture unique et ses capacités étendues et que la plateforme Tanium répond aux besoins des grandes entreprises avec des environnements IT complexes et un fort accent sur la sécurité et la conformité ».

« En s’appuyant sur son architecture en chaîne linéaire, Tanium offre une visibilité et un contrôle en temps réel sur les endpoints, ce qui facilite le déploiement rapide des correctifs et la remédiation tout en minimisant les frais généraux. L’inventaire de la plateforme garantit des informations précises et à jour sur le matériel, les logiciels et l’état des correctifs sur tous les terminaux, ce qui simplifie encore les processus de correction », explique Whit Walters,analyste chez GigaOm et auteur de l’étude. « Tanium Patch se distingue également par sa gestion du cycle de vie des correctifs, offrant des flux de travail automatisés, des politiques personnalisables et une intégration transparente avec la gestion des vulnérabilités pour une approche holistique de la sécurité. »

Le rapport rappelle également que Tanium est une « solution polyvalente pour les environnements informatiques complexes, grâce à la prise en charge des plateformes et des applications, s’étendant aux divers systèmes d’exploitation, aux applications tierces, ainsi qu’aux appareils IoT, aux machines virtuelles, aux conteneurs et à l’infrastructure basée cloud. »