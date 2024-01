« Passe ton Hack d’Abord » : près de 1 200 équipes de lycéens prêts à se glisser dans la peau des cybercombattants !

janvier 2024 par Marc Jacob

Du 22 janvier au 9 février 2024, 5 000 lycéennes et lycéens répartis en 1 180 équipes vont participer à la deuxième édition du challenge « Passe ton hack d’abord » organisé par le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) et la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Des épreuves inédites sont au programme : décrypter un message de type Enigma, pirater un mot de masse, écrire en langage codé Python, tester la sécurité d’un site web…

UNE 2ème EDITION ÉLARGIE À TOUTE LA FRANCE

Après son expérimentation réussie en Île-de-France en 2023, le challenge « Passe ton Hack d’Abord » fait son retour et s’élargit à l’ensemble du territoire français. Il vise à initier les lycéens à la cybersécurité de façon ludique, tout en suscitant un vif intérêt pour ce domaine.

Cette année, ce sont ainsi près de 350 établissements et 1 180 équipes de lycéens ou d’étudiants, de deux à cinq élèves chacune, qui se sont lancées dans cette aventure :

189 équipes de 2de ;

339 équipes de 1re ;

405 équipes de Tle ;

247 équipes de BTS en lien avec les métiers du numérique, de la cybersécurité ou des sciences de l’ingénieur.

Près de 1 000 lycéennes participent au challenge : intégré au Plan interministériel « Toutes et tous égaux », ce challenge vise à promouvoir les métiers de la tech et du numérique, souvent perçus comme un domaine masculin auprès des lycéennes.

21 ÉPREUVES POUR DEVENIR LA MEILLEURE ÉQUIPE DE HACKEURS !

Le challenge prend la forme d’un « capture the flag » (CTF) et se déroule sur une plateforme créée pour l’occasion. Les équipes de lycéens sont amenées à réussir 21 épreuves pour récupérer les « flag » (une chaine de caractères secrète, par exemple « @FLAG tf&fv£TK_EF ») associés à chacune d’entre elles et marquer le plus de points.

Avec une difficulté croissante, ces épreuves portent sur la programmation, la recherche en source ouverte (OSINT), la cryptologie, la stéganographie, l’analyse de réseaux, etc.

Des réservistes opérationnels du Commandement de la cyberdéfense sont mobilisés durant toute l’opération pour venir appuyer les équipes et leurs enseignants.

À l’issue du challenge, les lauréats obtiendront un abonnement à la plateforme SEELA (plateforme de formation cybersécurité en ligne – parcours certifiant), dédiée aux défis d’experts en cybersécurité offensive et défensive, ainsi que divers cadeaux.

À PROPOS DU COMMANDEMENT DE LA CYBERDÉFENSE

Placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des Armées, le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) est le commandement opérationnel qui rassemble l’ensemble des forces de cyberdéfense du ministère des Armées sous une autorité interarmées. Il a pour mission la défense des systèmes d’information, ainsi que la conception, la planification et la conduite des opérations militaires dans le cyberespace. Il a une mission de fédération et de conduite des actions des différents acteurs du ministère. 4 000 militaires et civils constituent la communauté cyber des armées, qui sera renforcée de 1 000 cybercombattants supplémentaires d’ici 2030 dans le cadre de la loi de programmation militaire. Le COMCYBER est dirigé par le général de division Aymeric Bonnemaison.

À PROPOS DE LA DGESCO

La direction générale de l’enseignement scolaire est la direction du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui élabore la réglementation relative à l’organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré. Le ministère, signataire de la charte Cyber, est engagé pour sensibiliser les élèves et ses agents à la sécurité numérique ainsi que pour favoriser la découverte des métiers du numérique, notamment de la cybersécurité, en particulier pour le public féminin. Avec la rénovation du bac professionnel Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique (CIEL) et les BTS CIEL et SIO, le ministère propose une offre de formation complète en appui de la demande en cybersécurité. La DGESCO est dirigée par Édouard Geffray.