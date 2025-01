Passbolt lève 8 millions de dollars en Série A

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Fondée en décembre 2016, la société avait précédemment levé 620 000 dollars en pre-seed en décembre 2018, puis 3,1 millions de dollars lors d’un tour de table seed funding en janvier 2021.

Le tour de Série A a été mené par un nouvel investisseur, Airbridge Equity Partners (Pays-Bas). Les investisseurs existants, parmi lesquels le Digital Tech Fund d’Expon Capital, ScaleFund, Seeder, Dedicated, Bondi Capital, Carricha Capital et LBAN, ont également participé, aux côtés d’experts de l’industrie tels que Christophe Bianco (co-fondateur d’Excellium Services) et Xavier Buck (co-fondateur de Datacenter Luxembourg).

Ce financement permettra d’accélérer le développement du produit et de répondre aux exigences complexes en matière de sécurité et de réglementation, avec comme premier jalon la prochaine version majeure, Passbolt 5.0. Cette version étendra les capacités pour plus de 400 000 utilisateurs actifs quotidiens à l’échelle mondiale. Elle permettra également de renforcer les ventes et le marketing afin de soutenir les opérations internationales, Passbolt ayant déjà accueilli plus de 40 000 organisations et 2 000 clients payants dans le monde.

Selon le cabinet d’analystes Gartner, le marché de la gestion des accès privilégiés (Privileged Access Management, PAM) atteindra 2,8 milliards de dollars d’ici 2027. La demande pour des solutions PAM s’étend à toutes les tailles d’organisations, des grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises (PME), élargissant ainsi le potentiel du marché. Parmi les facteurs clés qui stimulent cette adoption, Gartner met en avant la demande croissante pour un accès sécurisé à distance pour les sous-traitants externes, l’essor du télétravail et l’utilisation généralisée des appareils mobiles.

Passbolt propose une plateforme versatile, basée sur une API, et conçue pour gérer collaborativement et protéger les comptes, identifiants et secrets utilisés par des personnes (administrateurs systèmes, collaborateurs, etc.) ainsi que des machines (systèmes ou applications). Elle prend en charge non seulement les mots de passe, mais aussi tous les identifiants organisationnels – comptes root, clés SSH, clés API, secrets pour l’accès à l’infrastructure, logins web ou mots de passe à usage unique basés sur le temps (TOTPs) pour l’authentification à deux ou plusieurs facteurs (2FA/MFA).

Passbolt est entièrement open source, offrant un contrôle inégalé grâce à des capacités d’hébergement sur site et une personnalisation flexible pour s’adapter aux politiques et aux exigences réglementaires des entreprises. La solution comprend une version communautaire gratuite (Passbolt CE), une version entreprise commerciale (Passbolt Pro) avec support, et une offre SaaS (Passbolt Cloud). Déployable en quelques minutes sur le cloud ou un serveur, elle s’intègre aux outils existants tout en offrant les contrôles granulaires et les pistes d’audit nécessaires pour garantir la sécurité.