Pas de hacking mais du credential stuffing - comment lutter facilement contre un phénomène si courant ?

février 2025 par Xavier Mathis, DG France d’Okta

Varun, pseudonyme d’un pirate informatique actif sur des forums spécialisés dans la vente de données volées, a prétendu avoir récupéré et mis en vente plusieurs bases de données sensibles, notamment celles d’ EDF Prime énergie et de Conforama, contenant des millions d’informations personnelles telles que les noms, prénoms, emails, numéros de téléphone, et même des copies de documents.