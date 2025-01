Pas de déploiement de Copilot sans sécurité optimale

janvier 2025 par Bertrand Dumenil, CMO de Provectio

Documents RH et grilles de salaire : des exemples concrets

Prenons l’exemple des documents RH et des grilles de salaires. Ces documents contiennent des informations hautement sensibles, telles que les informations personnelles des employés, les évaluations de performances et les salaires. Un accès non contrôlé à ces documents pourrait entraîner des fuites de données, des inégalités salariales non détectées devenant de notoriété publique, et des violations de la confidentialité des employés.

Sans une politique de sécurité adéquate, Copilot pourrait accéder à ces informations et les divulguer à des utilisateurs non autorisés, volontairement ou non. Imaginez un instant que quelqu’un demande à Copilot des informations sur les salaires moyens dans l’entreprise, et que l’IA réponde avec des détails précis et individuels. Les conséquences pourraient être désastreuses, tant pour la confiance des employés que pour la réputation de l’entreprise.

Les éléments essentiels d’une politique de sécurité pour Copilot

Pour éviter de tels scénarios, voici quelques éléments clés à prendre en compte lors de la mise en œuvre d’une politique de sécurité pour Copilot :

Contrôle des accès et des permissions

Gestion des identités et authentification

Surveillance et audit

Protection de l’information et prévention de la perte de données

Formation et sensibilisation

Exemples concrets de sécurité renforcée

Accès granulaire : Imaginons une entreprise de 500 employés. Seuls les membres de la direction RH ont accès aux grilles de salaires détaillées. Les autres employés ne peuvent accéder qu’à des statistiques anonymisées.

Authentification rigoureuse : Chaque demande d’accès à des données sensibles via Copilot nécessite une authentification à deux facteurs, réduisant le risque d’accès non autorisé même en cas de vol d’identifiants.

Audit proactif : Un système d’alerte automatique est mis en place pour signaler toute demande de données inhabituelle ou potentiellement dangereuse, permettant une intervention rapide.

AIP et DLP en action : Grâce à Microsoft Information Protection, les documents RH sont automatiquement classifiés et protégés par des étiquettes de sécurité, empêchant leur divulgation non autorisée. Les stratégies DLP surveillent et bloquent toute tentative de transfert de données sensibles en dehors de l’environnement sécurisé de l’entreprise.

Déployer Copilot sans une politique de sécurité solide serait comme confier les clés de sa maison à un inconnu. La puissance de Copilot réside dans sa capacité à interroger et à extraire des informations précieuses, mais cette même puissance peut devenir un cauchemar si elle est mal gérée. En prenant des mesures proactives pour sécuriser son SI, notamment avec des outils comme AIP et DLP de Microsoft, il sera possible de profiter des avantages de l’IA tout en protégeant les informations sensibles de son entreprise. Une approche réfléchie et bien structurée est donc essentielle pour tirer le meilleur parti de Copilot sans compromettre la sécurité de ses données.