Parution aux Editions Lefebcre Dalloz : "Adélaïde. Lorsque l’IA casse les codes" par Christiane Féral-Schuhl

mai 2024 par Marc Jacob

Lefebvre Dalloz, leader de la connaissance juridique et fiscale en France, annonce la parution du roman graphique « Adélaïde. Lorsque l’intelligence artificielle casse les codes », écrit par Christiane Féral-Schuhl, avocate en droit numérique, et illustré par Tiphaine Mary, avocate et illustratrice.

À la croisée de la BD et du livre illustré, « Adélaïde. Lorsque l’intelligence artificielle casse les codes » est un exercice de sensibilisation des citoyens, et plus particulièrement des collégiens et des lycéens, à l’enjeu des données personnelles, dans un environnement marqué par l’émergence des IA génératives.

Adélaïde est une jeune femme de 35 ans. Adélaïde habite Futura, une cité intelligente connectée, collaborative, très respectueuse de l’environnement, très soucieuse du bien-être et de la sécurité de ses citoyens. Adelaïde est accro aux applis qu’elle utilise 24h/24. Elle livre ainsi sans sourciller beaucoup de données à caractère personnel la concernant, souvent des données ultra-sensibles qui révèlent ses fragilités, ses capacités de résistance, la progression de son état de santé, de son humeur, de son stress…

Dans cet univers entièrement connecté, Adélaïde et son frère Ferdinand vont devoir faire face aux difficultés rencontrées par leur grand-mère, mamie Jacinthe. Vont-ils prendre les bonnes décisions la concernant ? L’intelligence artificielle peut-elle être la solution à tout problème ? Jusqu’où lui faire confiance ? Peut-on aller jusqu’à en faire le procès ?

La vie d’Adélaïde et de son entourage nous invite à nous interroger sur les travers de notre société ultra-connectée et permet de se questionner sur la société de demain.