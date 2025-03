Partenariat Afnic et Gandi pour la création de nouveaux gTLD

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) et Gandi Corporate Services ont conclu un partenariat stratégique visant à guider les acteurs économiques dans la création de leur propre extension de nom de domaine. En unissant leurs compétences, les deux partenaires facilitent l’accès des entreprises à la création de nouveaux gTLDs, les ".marque", renforçant ainsi leur présence et leur sécurité en ligne.

Signée en 2020, la convention de partenariat entre l’Afnic et Gandi se concrétise désormais pour les entreprises souhaitant administrer leur propre extension. Cet accompagnement est particulièrement crucial à un an de la date limite fixée par l’ICANN pour le dépôt des candidatures. L’Afnic et Gandi s’engagent à soutenir les entreprises tout au long de la procédure orchestrée par l’ICANN.

Gandi et l’Afnic entendent coordonner leurs actions à chaque étape du processus de création et d’exploitation d’une extension personnalisée. Les phases consécutives du projet seront pilotées par chacune des équipes en fonction de leurs compétences respectives :

• Sensibilisation des porteurs de projet et les études d’opportunité

• La phase de candidature, les aspects techniques et la rédaction et le dépôt des dossiers.

• La phase de contractualisation avec l’ICANN

• La phase de lancement et d’exploitation du TLD

Posséder une extension propre à sa marque représente un investissement stratégique majeur, sur le plan marketing mais surtout en termes de sécurité. Pour tirer pleinement parti de cette autonomie offerte par une extension personnalisée, les candidats devront endosser le rôle de registre et gérer en toute autonomie les noms de domaine liés à cette extension. Ce contrôle accru sur leur présence en ligne exige donc un accompagnement spécifique.

L’évolution naturelle d’une collaboration basée sur la confiance

L’Afnic, fournisseur de solutions techniques et de services de registre, est un partenaire technique reconnu aujourd’hui doté d’une expérience précieuse acquise à la suite des multiples lancements d’extensions génériques telles que le .paris, le .bzh, et le .alsace. De son côté, Gandi, acteur majeur du secteur depuis 2000, propose des services spécialisés pour les entreprises grâce à son pôle dédié aux sociétés Grands Comptes.

Cet accompagnement s’adresse aux acteurs économiques en France et dans les pays francophones, mais aussi au-delà de ces frontières. Gandi et l’Afnic disposent de ressources localisées et sécurisées en Europe, offrant ainsi une sécurité accrue aux clients de l’Union Européenne, conformément aux exigences de la directive NIS2.