Partagez-vous involontairement vos données sur Facebook ?

avril 2024 par Jason Adler, ingénieur logiciel chez Repocket

« L’actif le plus régulièrement sous-estimé et négligé à l’ère numérique, c’est la donnée », déclare Jason Adler, ingénieur logiciel chez Repocket. Nous vivons dans une ère d’amnésie numérique, où des plateformes de médias sociaux comme Facebook nous offrent des services gratuits, et pourtant, nous finissons par payer avec nos informations personnelles sans nous en rendre compte.

Avec plus de 2,8 milliards d’utilisateurs à travers le monde, Facebook est devenu un vaste terrain fertile pour la collecte de données, suscitant une multitude de préoccupations en matière de confidentialité. Bien que nous entendions souvent parler de violations de données, la réalité est que, dans de nombreux cas, nous partageons nos données de manière volontaire et inconsciente sur Facebook. Une analyse approfondie des indices et signes subtils pourrait nous aider à mieux contrôler nos empreintes numériques. Alors, comment mieux comprendre nos comportements de partage de données ?

Autorisations d’application et paramètres

Une manière courante de partager nos données sans le savoir est par le biais des autorisations d’application. Ces applications demandent l’accès à différentes informations de nos profils Facebook, avec des justifications allant de « l’amélioration de l’expérience utilisateur » à la « personnalisation des publicités ».

Jason Adler de Repocket explique : « Quand vous accordez des autorisations, vous donnez en réalité vos données à des applications tierces, souvent sans réaliser l’étendue des données que vous partagez. » Les experts recommandent de revoir régulièrement les autorisations des applications et de n’accorder l’accès qu’aux données nécessaires.

Acceptation des demandes d’amis

Chaque fois que vous acceptez une demande d’ami sur Facebook, vous donnez en réalité accès à certaines parties de votre profil : vos photos, vos publications et potentiellement votre liste d’amis, en fonction de vos paramètres de confidentialité. Toutes ces données peuvent être récoltées pour diverses fins, allant de la publicité ciblée à la mise en place d’attaques de phishing sophistiquées.

Géo-étiquetage et enregistrement de présence

Le géo-étiquetage des photos et l’enregistrement de présence sur Facebook sont des moyens significatifs de partager vos données. Chaque étiquette et chaque enregistrement fournissent un horodatage précis et des données de localisation sur vos déplacements.

Adler note : « Le géo-étiquetage passe souvent inaperçu en tant que forme de partage de données, car c’est une fonctionnalité que les gens utilisent pour partager des expériences. Pourtant, c’est une source abondante de données sur les comportements, les habitudes et les préférences des utilisateurs. »

Complétion du profil et quiz

Votre section « À propos » révèle plus que vous ne le pensez. Dans la quête de complétion de leur profil, les utilisateurs fournissent librement des données essentielles telles que l’éducation, l’état de la relation et les antécédents professionnels. Participer à des quiz viraux est une autre manière de partager involontairement vos informations. Bien que ces quiz semblent inoffensifs, ils sont souvent conçus pour collecter vos données.

Conseils de Jason Adler de Repocket

Adler conseille aux utilisateurs de Facebook de devenir plus conscients de leurs données. Cela inclut la révision régulière des paramètres de confidentialité, la compréhension des données auxquelles chaque application a accès et la vigilance quant aux informations publiées. Il ajoute : « La prise de conscience est essentielle. Informez-vous sur votre empreinte numérique et prenez les précautions nécessaires pour protéger votre vie privée. »

Points à retenir :

Revoyez et mettez à jour régulièrement vos paramètres de confidentialité sur Facebook

Soyez vigilant quant aux autorisations que vous accordez aux applications tierces

Soyez prudent quant à qui vous acceptez comme amis sur Facebook

Évitez les géo-étiquetages ou enregistrements de présence inutiles

Soyez prudent lors de votre participation à des quiz viraux

Le prix des services gratuits offerts par Facebook est bel et bien l’information que nous partageons, consciemment ou inconsciemment. Un compromis équitable ? C’est à vous de répondre. Mais en connaissant les mécanismes par lesquels nous finissons par partager ces données sans le vouloir, nous pouvons être plus prudents dans notre interaction avec la plateforme. Comme le note Adler, « Les données, c’est le pouvoir. Mais avec le pouvoir vient la responsabilité. » Chaque information partagée contribue à façonner notre personnalité en ligne : si nous écrivons l’histoire, il est essentiel que nous tenions le stylo.