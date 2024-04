Parcourir les courriels Courriel 1 sur 416 Précédent Suivant change-formatchange-format Objet : TikTok Lite : Des préoccupations croissantes concernant la sécurité, la vie privée et l’éthique

avril 2024 par Frans Imbert Vier, PDG d’Ubcom

TikTok Lite vient de lancer TikTok Lite, une version simplifiée du réseau social, optimisée pour les appareils avec des ressources limitées. Elle permet aux utilisateurs de gagner des "jetons" en effectuant des actions comme regarder des vidéos, se connecter quotidiennement et aimer des contenus. Ces jetons peuvent être convertis en cartes-cadeaux ou utilisés comme monnaie virtuelle sur TikTok. La collecte est limitée à un compte par appareil et est réservée aux utilisateurs majeurs.

Cette stratégie de rémunération de TikTok Lite soulève des questions éthiques et réglementaires. Elle pourrait encourager une utilisation excessive de l’application, particulièrement chez les jeunes, ce qui est préoccupant en termes de régulation du temps d’écran. De plus, les contenus partagés sur TikTok, tels que la désinformation, les défis dangereux et les images inappropriées, ajoutent à la controverse. Enfin, il y a des inquiétudes sur l’utilisation potentielle de TikTok pour la surveillance de masse par le gouvernement chinois.

C’est sur ce dernier point que Frans Imbert-Vier, PDG d’UBCOM, spécialisé dans la cybersécurité et l’espionnage, souhaite réagir et alerter sur l’utilisation de cette nouvelle application : "Marina Ferrari, secrétaire d’État chargée du Numérique en France, a exprimé ses inquiétudes... ce qui revient à dire, "Je suis inquiète mais je ne fais rien...". À part les associations qui s’opposent fermement, le monde politique laisse faire doucement. Quel est leur intérêt ? Pourquoi s’indigner lorsque Elon Musk rachète Twitter, mais pas lorsque TikTok, l’entreprise chinoise la plus importante au monde, contrôlée numériquement, déploie un outil de manipulation de masse d’une puissance phénoménale, alimenté par la rémunération financière.

Aucun acteur politique ne tire la sonnette d’alarme en utilisant la législation pour limiter ou au moins initier le débat sur la réglementation de ce type de produit. C’est comme les nombreuses entreprises françaises financées à coups de milliards sur le dos des contribuables et qui se font racheter par un concurrent étranger et souvent américain. On regarde avec stupéfaction les avancées des autres.

Mais mis à part cela, tout va bien. La responsabilité morale des acteurs politiques est littéralement engagée, en permettant sur le territoire, que ce soit en Europe ou en France, la mise à disposition d’une application qui risque de transformer la population en moutons au service du parti communiste chinois. Celui qui télécharge cette application ne pourra plus jamais revendiquer le moindre libre arbitre."