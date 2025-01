PANORAMA DE LA CYBERCRIMINALITE DU Clusif le 23 janvier 2025

Cet événement a plusieurs objectifs. Il mobilise les éléments prospectifs du passé pour voir s’ils se sont concrétisés. Il est aussi tourné vers le futur, en essayant d’identifier les tendances émergentes et joue un rôle de vigie. C’est une analyse technique mais aussi sociétale de l’impact de la cybercriminalité dans nos sociétés allant jusqu’au géopolitique et aux luttes informationnelles.

Au programme :

Bilan de l’année électorale 2024 : année de déstabilisation cyber ? – Valentin Jangwa

Géopolitique : les Etats passent du théâtre d’ombres au Prime Time – Loïc Guézo

Evolution de Telegram et arrestation de Pavel Durov : vers un retour à l’ordre ? – Nicolas Raiga-Clémenceau et Garance Mathias

Y-a-t-il encore un Français dont les données personnelles n’aient pas été volées ? – Xavier Aghina et Benoît Grunemwald

De la difficulté de l’attribution des attaques…. Et de des erreurs – Noémie Kurta

Groupes d’attaquants : des hydres résilientes – Cédric Cailleaux

Rançongiciels : pas toujours là où on les attends – Gérôme Billois

Quand les objets connectés s’affolent – Michel Dubois

2024, annus horribilis pour les éditeurs de la cyber – Michaël Jacques et Ngoc Huy Nguyen

Deep Fake as usual – Loïc Montoisy

Intelligences artificielles : colosses aux pieds d’argile de la cyber ? – Gérôme Billois

Si vous souhaitez y participer en présentiel au Campus Cyber à Puteaux ou pour toute question, contactez nous sans attendre : Juliette Girault au 07 88 39 03 24 ou par mail presse@clusif.fr