Panne mondiale : « aujourd’hui, c’est Microsoft qui décide de qui travaille et qui ne travaille pas"

juillet 2024 par Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM

Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, une simple mise à jour logicielle peut avoir des répercussions considérables. C’est précisément ce qui s’est produit ce vendredi 19 juillet 2024, lorsqu’une mise à jour de l’antivirus CrowdStrike a déclenché une série de pannes informatiques à l’échelle mondiale, affectant principalement les services Microsoft utilisés par de grandes entreprises et organisations.

"Je n’avais pas réalisé à quel point cela pouvait être possible :

aujourd’hui, c’est Microsoft qui décide de qui travaille et qui ne

travaille pas." Ce constat alarmant a été fait ce matin par l’un des

clients de Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM et expert reconnu en

cybersécurité et en intelligence économique.

Face à cette situation sans précédent, Frans Imbert-Vier partage son

analyse sur l’urgence d’établir une véritable souveraineté

technologique : "_Aujourd’hui, plusieurs de nos clients sont totalement

paralysés à cause d’une simple mise à jour. Il aura fallu une

paralysie mondiale pour qu’ils réalisent enfin le danger de mettre tous

leurs œufs dans le même panier. Cette crise met en lumière la

fragilité criante de nos infrastructures numériques et soulève des

questions importantes sur notre dépendance excessive vis-à-vis

d’acteurs technologiques étrangers. Alors que les particuliers semblent

avoir été relativement épargnés, de nombreuses entreprises et

institutions se retrouvent face à un défi de taille, mettant en péril

leur productivité et leur sécurité. Cette crise pourrait bien marquer

un tournant dans la prise de conscience collective sur l’importance de

la souveraineté numérique. Elle offre une opportunité unique de

repenser nos stratégies technologiques pour un avenir numérique plus

sûr et plus indépendant. »