Panne Microsoft Office 365 – commentaire Dynatrace

juillet 2024 par Alois Reitbauer, Chief Technology Strategist chez Dynatrace

« Les pannes font de plus en plus partie de l’expérience numérique des clients, et nous en avons vu l’impact global au cours des dernières semaines. Comme nous l’avons appris, chaque seconde compte lorsqu’il s’agit de réagir, car l’impact sur les utilisateurs finaux est important. Alors que la réponse traditionnelle commence par des efforts de type « war-room » dans lesquels de multiples équipes déploient de multiples outils pour assembler manuellement les informations et trouver le problème, ces approches ne peuvent pas s’adapter. Pour que les organisations restent compétitives, il est essentiel d’investir dans une technologie alimentée par l’IA qui unifie automatiquement les informations afin de minimiser l’impact de ces incidents. Les entreprises qui tirent parti de la puissance de trois capacités d’IA, notamment l’IA causale, l’IA générative et l’IA prédictive, seront en mesure de mieux hiérarchiser les décisions commerciales et de répondre plus rapidement à ces incidents. »