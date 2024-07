Panne majeure chez Microsoft - Point de vue de NETSCOUT sur la dépendance à l’égard des infrastructures informatiques

juillet 2024 par Eileen Haggerty, Vice President product & solutions chez NETSCOUT

Eileen Haggerty, Vice President product & solutions chez NETSCOUT, souligne l’importance d’une maintenance préventive, de mises à jour régulières et de tests proactifs pour éviter de telles interruptions et gérer les menaces sur les réseaux :

L’entreprise américaine Microsoft a annoncé ce vendredi 19 juillet une panne majeure liée à son logiciel antivirus CrowdStrike, affectant de nombreux autres services et perturbant le fonctionnement de plusieurs entreprises à travers le monde. Selon le groupe américain de cybersécurité, l’origine de la panne a été identifiée et le problème est actuellement « en cours de correction ».

« La panne informatique qui touche actuellement de nombreuses

organisations, dont des compagnies aériennes, des médias et des

banques, semble avoir été causée par une mise à jour logicielle

défectueuse. Les hôpitaux et les prestataires de soins de santé sont

également affectés, plusieurs grands hôpitaux ayant annulé des

opérations chirurgicales non urgentes et d’autres signalant qu’ils

peuvent encore accepter des rendez-vous mais n’ont pas accès aux

dossiers des patients, les obligeant à se fier au papier.

Mettre en œuvre des mises à jour de système de manière efficace

nécessite une maintenance préventive et des mises à niveau

régulières pour garantir un fonctionnement optimal des services. En

effectuant des contrôles de maintenance et des mises à jour

régulières, les organisations peuvent réduire le risque de pannes

imprévues et ainsi éviter des pertes financières et de réputation.

Pour éviter les interruptions de service causées par des pannes

système, ainsi que le chaos et les perturbations de performance qui en

découlent, les équipes informatiques doivent avoir une visibilité

complète des menaces pesant sur leur réseau. Cela permet de surveiller

les réseaux et les applications, quel que soit leur hébergement ou le

lieu d’accès des utilisateurs.

De plus, pour comprendre et sécuriser pleinement le réseau d’une

organisation, ces mêmes équipes devraient effectuer des tests

synthétiques proactifs pour garantir la fonctionnalité des

applications et simuler le trafic des utilisateurs réels. Ceux-ci

aident à mesurer la qualité de l’expérience utilisateur et à

anticiper les problèmes de performance avant qu’ils n’affectent les

utilisateurs.

À l’avenir, afin de tirer des leçons de la panne informatique mondiale

actuelle, les organisations devraient utiliser des outils de visibilité

pour une analyse post-mortem, leur permettant de constituer un

référentiel d’informations détaillé basé sur les problèmes

précédemment rencontrés, les aidant ainsi à relever plus

efficacement les défis futurs. »