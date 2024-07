Panne informatique de Microsoft : commentaire de Gigamon

juillet 2024 par Mark Jow, Security Evangelist EMEA chez Gigamon

« Cette panne informatique de Microsoft montre que les entreprises ont besoin de solutions plus robustes et résilientes. Ainsi lorsque ces problèmes surviennent, ils peuvent être résolus rapidement en évitant de telles répercussions chez les clients et un risque pour la sécurité. Anticiper est essentiel - chaque fournisseur IT doit avoir un système solide en place à travers son cycle de développement logiciel pour tester les mises à jour avant qu’elles ne soient déployées afin de s’assurer que celles-ci ne contiennent pas de faille dans les mises à jour ».