Palo Alto Networks lance des solutions de sécurité 5G privées avec un écosystème de partenaires

février 2024 par Marc Jacob

Palo Alto Networks annonce des solutions et services de sécurité 5G privée de bout en bout en collaboration avec des partenaires de premier plan en matière de 5G privée. En réunissant la sécurité 5G de qualité entreprise de Palo Alto Networks® et les intégrations et services de partenaires de 5G privée, les organisations peuvent déployer, gérer et sécuriser facilement des réseaux tout au long de leur parcours 5G. Ce lancement répond au besoin et au désir d’intégrations 5G validées et renforce la vision stratégique de Palo Alto Networks d’une approche intégrée et écosystémique pour sécuriser les déploiements 5G.

La vitesse, la fiabilité et la flexibilité des réseaux 5G sont essentielles pour l’infrastructure nationale et les environnements critiques ; cependant, les énormes quantités de données transmises à travers les réseaux 5G constituent une cible pour les acteurs malveillants cherchant à exploiter des vulnérabilités. Les cadres dirigeants sont d’accord - dans une récente étude de Palo Alto Networks, près de 70 % des cadres ont identifié les appareils connectés en 5G comme un vecteur de menace croissant au sein de la technologie opérationnelle (OT).1 Avec la contribution attendue de la 5G d’1 billion (1000 milliards) de dollars à l’économie mondiale en 20302, il est urgent de mieux protéger les réseaux plus complexes d’aujourd’hui, les solutions natives du cloud et les environnements distribués pour faciliter cette croissance.

Alimentée par une convergence de l’IA, du Zero Trust, et des prescriptions réglementaires et de conformité, la sécurité 5G de Palo Alto Networks aide les organisations à se protéger contre les dernières menaces, assurant une sécurité complète à travers des environnements réseau en constante évolution. En combinant des solutions de sécurité de premier plan avec des technologies et services de partenaires de 5G privée disruptifs, les clients peuvent intégrer la sécurité dans leurs réseaux dès le départ, protégeant ainsi l’ensemble de l’infrastructure 5G et le trafic critique qu’elle transporte.

Les partenaires de 5G privée de Palo Alto Networks sont sélectionnés via des tests en laboratoire et ont connu un succès éprouvé auprès des clients avec des réseaux 5G privés. Les premiers partenaires de 5G privée incluent Celona, Druid, Ataya, NETSCOUT, NVIDIA et NTT DATA.

Celona, Druid, Ataya : Les organisations construisant de nouveaux réseaux 5G privés avec ces partenaires peuvent sécuriser facilement les réseaux radio grâce à des intégrations avec la sécurité 5G de Palo Alto Networks.

NETSCOUT : La visibilité réseau de niveau paquet, omniprésente, se combinera à grande échelle avec la sécurité 5G de Palo Alto Networks, aidant les équipes de sécurité à obtenir une visibilité approfondie pour prendre des décisions politiques intelligentes.

NVIDIA : La sécurité 5G évolutive garantit que les applications alimentées par l’IA sont optimisées pour la vitesse, la sécurité, la précision du trafic et l’isolement des données pour maintenir la souveraineté des données et atteindre une sécurité à plusieurs téraoctets et rentable pour les réseaux mobiles.

NTT DATA : Un ensemble de technologies innovantes et complets, des capacités d’infrastructure réseau et des services de conseil informatique et d’intégration système mondiaux de confiance aident les clients à déployer, gérer et sécuriser rapidement et facilement leurs réseaux 5G privés.

Les partenaires de 5G privée ont expliqué comment, avec Palo Alto Networks, ils aideront les organisations à sécuriser le coeur de l’économie numérique future :

Rajeev Shah, PDG et fondateur de Celona : "Alors que les réseaux 5G privés deviennent indispensables pour les applications critiques et la gestion de leurs données sensibles, ils sont des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Notre intégration unique avec Palo Alto Networks offre une visibilité complète et un accès sécurisé pour les appareils d’entreprise connectés via une infrastructure sans fil cellulaire 5G privée. Nous sommes ravis de rejoindre les partenaires de la 5G privée de Palo Alto Networks pour continuer à fournir des solutions sécurisées pour les réseaux clients dans l’espace 5G."

Liam Kenny, PDG de Druid Software : "La sécurité Zero Trust est essentielle pour sécuriser le trafic 5G privé, mais sans visibilité sur toutes les applications, services, abonnés et appareils, une solution Zero Trust n’est pas possible. Notre intégration avec Palo Alto Networks offre aux clients une posture de sécurité élevée, une visibilité inégalée, l’application de politiques, le contrôle des utilisateurs mobiles et la détection des menaces pour tous les appareils IoT et utilisateurs connectés à leurs réseaux cellulaires. Nous sommes heureux de rejoindre les partenaires de la 5G privée, en avançant davantage dans la mission de fournir des réseaux 5G privés complets."

Rajesh Pazhyannur, PDG et co-fondateur d’Ataya : "En collaboration avec Palo Alto Networks, nous pouvons répondre à un large éventail de préoccupations en matière de sécurité, allant des scénarios spécifiques aux réseaux 5G aux scénarios de détection de menaces avancées, en exploitant l’intelligence des appareils pour optimiser les postures Zero Trust. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration en tant que partenaire de la 5G privée, permettant aux clients de réaliser une gestion simplifiée, une sécurité robuste et une prise de conscience des applications en unifiant leurs réseaux multiples."

Bruce Kelley, CTO et SVP, Fournisseur de services chez NETSCOUT : "Les réseaux 5G ont le potentiel de transformer le monde tel que nous le connaissons, mais compte tenu de leur complexité, les entreprises ont besoin d’aide. Assurer une visibilité de bout en bout des services est essentiel pour garantir une expérience client exceptionnelle et monétiser le comportement des appareils et des utilisateurs finaux. NETSCOUT dispose d’une visibilité étendue sur les plus grands réseaux IP du monde. Nous aidons les entreprises à lutter contre les menaces cybernétiques grâce à notre visibilité réseau de niveau paquet omniprésente à grande échelle et à notre modèle de données ouvert. Cette visibilité sans frontières est exactement ce que nous fournissons grâce à nos intégrations avec Palo Alto Networks et nous avons hâte de les étendre pour inclure la 5G."

Ash Bhalgat, Directeur Principal du Cloud, des Télécommunications et du Développement du Marché de la Cybersécurité chez NVIDIA : "La 5G privée permet aux entreprises de collecter, transférer et analyser d’énormes quantités de données provenant des capteurs connectés répandus et des équipements de bordure dans les réseaux d’entreprise d’aujourd’hui. Les technologies NVIDIA accélèrent les solutions écosystémiques P5G de Palo Alto Networks pour aider à créer une infrastructure 5G privée rapide, sécurisée et prête pour l’IA pour les entreprises modernes."

Shahid Ahmed, EVP Groupe, Nouveaux Projets et Innovation chez NTT Ltd : "Les exigences computationnelles des applications IA génératives déployées en bordure ont rendu les réseaux 5G privés plus critiques que jamais. Pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G privée, un facteur clé d’industrie 5.0, les organisations ont besoin de solutions complètes et entièrement gérées ainsi que de conseillers de confiance avec les bonnes capacités pour faciliter le déploiement, la gestion et la sécurité des réseaux 5G privés. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Palo Alto Networks et de fournir la puissance de la 5G privée aux entreprises actuelles et futures de nos clients."