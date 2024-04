Palo Alto Networks et Westcon s’associent pour renforcer la cybersécurité des PME françaises avec le programme VELOCI

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Avec une augmentation significative des cyberattaques ciblant les PME, la nécessité de solutions de sécurité robustes et accessibles n’a jamais été aussi indispensable. Selon les statistiques, 46% des cyberattaques touchent les PME de 1000 employés ou moins, soulignant l’importance cruciale d’une défense efficace faces aux menaces numériques.

Pour répondre aux besoins spécifiques des PME françaises, Westcon accélère la visibilité du programme VELOCI de Palo Alto Networks et met à disposition ses compétences techniques ainsi que Westcon 3D Lab, une installation révolutionnaire de labs clouds flexibles et fiables, permettant aux revendeurs et à leurs clients de tester en temps réel des solutions de cybersécurité.

Les solutions de sécurité de Palo Alto Networks, notamment les firewalls de nouvelle génération (NGFW) de la série PA-400 et PA-1400, offrent une cybersécurité inégalée aux PME. Dotées de la technologie de machine learning, ces solutions garantissent une prévention des menaces en temps réel, des recommandations de politiques automatisées et une protection complète couvrant tous les aspects, de l’Internet des Objets (IoT) aux données critiques.

Palo Alto Networks se distingue par sa capacité remarquable à bloquer 100% des évasions, comme le confirme le rapport de test NSS Labs NGFW, lui valant ainsi le score le plus élevé en efficacité sécuritaire. Cette performance positionne Palo Alto Networks à la pointe de l’industrie et en fait le choix idéal pour les PME cherchant une protection de niveau professionnel.

Le rapport Forrester TEI met en lumière des résultats remarquables obtenus par les entreprises qui ont investi dans les solutions de sécurité de Palo Alto Networks :

– Un retour sur investissement (ROI) de 247%, avec un amortissement en six mois seulement.

– Une valeur financière estimée à 28,4 millions de dollars.

– Une réduction significative des efforts de gestion en matière de sécurité, jusqu’à 50%.

– Une baisse de 45% des intrusions, renforçant ainsi la posture de sécurité des entreprises.

Reconnu onze fois dans le Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, Palo Alto Networks s’engage à renforcer la sécurité des PME en fournissant des solutions fiables et performantes. En collaborant avec Westcon, les PME françaises bénéficieront non seulement de la technologie de pointe de Palo Alto Networks, mais aussi de l’expertise et du soutien d’un partenaire de confiance

Palo Alto Networks reste le partenaire de confiance des entreprises cherchant à protéger leurs actifs numériques et à assurer leur continuité opérationnelle.