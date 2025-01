PAIX Data Centres annonce la construction d’un centre de données à Dakar, Sénégal

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

PAIX Data Centres est déjà en activité à Accra au Ghana, à Nairobi au Kenya et à Djibouti.

Avantages pour la région et les clients

Quatre câbles sous-marins sont déjà connectés à Dakar (ACE, MainOne, SAT3, SHARE) et d’autres câbles sont en cours d’installation (2Africa), faisant du centre de données un point d’accès clé pour les clients qui souhaitent desservir les marchés émergents de la région.

Le centre de données PAIX Dakar fournira une infrastructure numérique essentielle pour soutenir l’innovation et la croissance économique en Afrique de l’Ouest.

Les entreprises bénéficieront d’un accès à une connectivité fiable et à des services de colocation de haute qualité, contribuant ainsi à renforcer leur compétitivité et leur résilience.

Un centre de données à la pointe de la technologie

Pour la mise en place de l’infrastructure, PAIX Data Centres a acheté le terrain destiné à construire les bâtiments devant abriter les équipements du centre de données. L’objectif est de disposer d’une installation moderne offrant environ 918 m² d’espace utile et une puissance critique allant jusqu’à 1,2 mégawatt. La première phase du projet est prévue d’être opérationnelle en 2026, marquant une étape importante dans le développement des services numériques de la région.

Le nouveau centre de données PAIX Dakar offrira une infrastructure robuste et sécurisée pour accueillir les équipements IT. Cette installation de pointe est conçue pour offrir une performance optimale, une fiabilité exceptionnelle et des solutions flexibles adaptées aux besoins des entreprises locales et internationales. Les caractéristiques principales du centre de données PAIX Dakar sont :

• 1,2 MW de charge informatique pour garantir une alimentation électrique suffisante et stable pour les opérations critiques.

• 900 mètres carrés d’espace de colocation offrant des solutions flexibles et évolutives pour une variété de besoins d’hébergement.

• 330 baies pour héberger une large gamme d’équipements IT dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Engagement environnemental

PAIX Data Centres a pris une série d’engagements environnementaux et travaille continuellement à concevoir des centres de données de haute performance qui tirent partie des dernières innovations en matière de conception.

Les stratégies opérationnelles visent à optimiser l’utilisation maximale des ressources locales, en fonctionnant aux températures les plus efficaces et en économisant la consommation d’eau de refroidissement dans les régions en situation de stress hydrique.

PAIX Data Centres s’engage à utiliser 100% d’énergies renouvelables dans la construction de ses centres de données, d’ici 2030.

Engagement économique et social

PAIX Data Centres et son investisseur Africa50 se sont engagés à fournir des solutions de centres de données de premier ordre qui répondent aux besoins évolutifs des clients et contribuent à la croissance et à la prospérité du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest.

Création d’emploi

La construction et l’exploitation du centre de données PAIX Dakar permettra de créer des emplois au Sénégal . Près de 200 ouvriers participeront à la construction de l’infrastructure, tandis qu’une vingtaine d’employés travailleront à temps plein pour assurer l’exploitation du centre de données à Dakar. En outre, le nouveau centre de données créera des opportunités commerciales pour les fournisseurs, notamment les architectes, les consultants en ingénierie, les entrepreneurs et les sociétés de maintenance.

Global Gateway

PAIX Data Centres est membre du groupe consultatif européen Global Gateway Business Advisory Group et travaille en collaboration avec l’Union européenne pour favoriser le développement de l’infrastructure numérique sur le continent africain. Soutenir des infrastructures numériques sécurisées et résilientes est essentiel pour débloquer des opportunités de développement économique et attirer des investissements dans les pays africains ainsi que pour garantir la protection de la souveraineté numérique, de la sécurité, de la démocratie et des droits fondamentaux.