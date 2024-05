Own Company annonce la nomination de Kevin Delane au poste de Chief Operating Officer

mai 2024 par Marc Jacob

Own Company annonce la nomination de Kevin Delane au poste de Chief Operating Officer (COO). Kevin a rejoint Own en 2023 en tant que directeur des revenus (CRO) et a rapidement mis en place plusieurs partenariats stratégiques clés, notamment le lancement d’un nouveau programme réseau. À son nouveau poste, Kevin sera à la tête de la performante équipe Go-to-Market d’Own Company qui regroupe sous une même unité le secteur des ventes et du marketing pour harmoniser ces fonctions et tirer parti de l’opportunité que représente le marché des données SaaS.