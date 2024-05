OVHcloud s’associe à Maroc Datacenter

mai 2024 par Marc Jacob

Véritable concrétisation des ambitions du Groupe s’agissant d’étendre son offre de services sur le continent Africain, l’annonce a été officialisée par la signature d’un partenariat entre Maroc Datacenter, spécialiste de la construction et de l’exploitation de datacenters au Maroc et OVHcloud. Un partenariat fort qui verra également Maroc Datacenter accompagner OVHcloud dans la commercialisation de ses offres sur le marché marocain. A terme, OVHcloud annonce de prochains déploiements avec notamment l’ouverture de Local Zones en Afrique du Sud, mais aussi au Kenya et en Tunisie dans le courant 2025.

Dans un contexte global de croissance du marché du Cloud, OVHcloud ambitionne d’ouvrir jusqu’à 150 Local Zones d’ici 2026. S’appuyant sur une technologie innovante, les Local Zones permettent au Groupe de déployer des infrastructures au plus près de ses clients, selon les principes du Edge Computing, pour desservir de nouvelles implantations internationales en quelques semaines. En plus des Local Zones précédemment ouvertes à Bruxelles, Madrid, Marseille, Prague, Amsterdam, Zurich et Dallas, la nouvelle Local Zone située à Rabat offre de nouvelles possibilités, pour les clients marocains, d’accéder aux services Public Cloud du Groupe, avec une latence réduite et un hébergement local des données.

Ainsi, les clients marocains profitent des avantages du cloud de confiance ouvert d’OHVcloud avec des données situées au plus proche de l’utilisateur. Ces dernières, hébergées dans les limites géographiques définies par les régulations locales ou les politiques de sécurité, permettent aux clients d’être en confiance : cela est primordial pour nombre d’industries, notamment en matière de consulting, de services financiers et dans le domaine de la santé.

Les charges de travail avec des services sensibles aux temps de latence, comme l’analytique en temps réel, les sites Web d’e-commerce, les CDN pour les vidéos en streaming et le rattrapage ainsi que le Cloud Gaming, profiteront de temps de réponse accrus pour une meilleure expérience utilisateur. Pour la plupart des clients, les Local Zones OVHcloud offrent des temps de latence en millisecondes à un chiffre ce qui autorise des cas d’usage comme le jeu haute performance depuis le Cloud avec des délais infimes.

Les organisations profitent depuis les Local Zones des fonctionnalités Public Cloud telles que Compute, Block Storage et le réseau avec une IP publique locale. Des services additionnels seront proposés dans les mois à venir avec l’accès à Object Storage ou encore à Managed Rancher Service pour la gestion Kubernetes dans les environnements multi-cloud.

Les nouvelles Local Zones d’OVHcloud sont également certifiées ISO/IEC 27001, en complément des exigences des normes ISO/IEC 27017 spécifiques à la sécurité des services cloud et ISO/IEC 27018 pour la protection des données personnelles. Ces certifications garantissent que les entreprises peuvent déployer des services dans un environnement OVHcloud bénéficiant des plus hauts standards de sécurité.

Avec déjà plus de 6 000 clients présents au Maroc, OVHcloud renforce ainsi ses liens avec l’écosystème local. De plus, le Groupe affiche son intention d’accélérer l’accompagnement des startups marocaines (dont plusieurs dizaines, telles qu’Omniup ou Digishare, sont déjà membres du Startup Program d’OVHcloud). Pour rappel, le Startup Program d’OVHcloud offre à ses membres différents engagements tels que du conseil au développement, du support technique sur-mesure et des crédits cloud sans engagement pour démarrer de nouveaux projets, et accélérer la phase de go-to-market.

– Disponibilité

Disponible dans le courant de l’été 2024, la Local Zone de Rabat permettra le déploiement des services Public Cloud directement depuis l’interface client OVHcloud.