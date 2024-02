OVHcloud ouvre ses deux premières Local Zones en Belgique et en Espagne

février 2024

OVHcloud annonce l’ouverture de ses deux premières ’Local Zones’ en Public Cloud avec un site à Bruxelles en Belgique et l’autre à Madrid en Espagne. Profitant de la technologie de gridscale, la dernière acquisition d’OVHcloud, le Groupe peut maintenant servir de nouvelles localisations internationales en déployant des capacités cloud en quelques semaines. Les Local Zones en Belgique et en Espagne offrent aux clients d’OVHcloud de nouvelles options d’accès aux services Public Cloud du Groupe avec de faibles temps de latence et des données qui demeurent locales.

La technologie gridscale offre une couche logicielle qui pose les bases de la stratégie de croissance du Groupe dans le marché de l’informatique en Edge. Ne nécessitant que des infrastructures modestes, avec un hébergement effectif dans des centres en colocation, les Local Zones sont plus agiles et flexibles, permettant ainsi à OVHcloud de rapidement déployer ses environnements Public Cloud. Les Local Zones sont par ailleurs moins consommatrices de CAPEX que les Datacenters traditionnels, ce qui leur confère un avantage compétitif significatif.

Dans le contexte d’un marché cloud en croissance globale, OVHcloud a conçu un plan de déploiement ambitieux pour capturer la demande en services cloud dans des géographies existantes mais aussi dans de nouvelles régions. En visant l’ouverture jusqu’à 150 Local Zones ouvertes d’ici à 2026, le Groupe s’attelle aux régions où sa propre croissance est la plus importante.

Tout au long de 2024, OVHcloud prévoit d’ouvrir jusqu’à 15 Local Zones, incluant notamment les sites suivants : en Europe, le Groupe prépare des ouvertures à Prague (République Tchéque), Marseille (France), Milan (Italie), Amsterdam (Pays Bas) et Zurich (Suisse). De nouvelles Local Zones sont également prévues aux Etats-Unis et notamment Atlanta (Géorgie), Denver (Colorado), Chicago (Illinois), Dallas (Texas), New York City et San José (Californie).

Les avantages du cloud de confiance ouvert d’OVHcloud

Les nouvelles Local Zones offrent aux clients les avantages du cloud de confiance ouvert d’OVHcloud et des données situées au plus proche de l’utilisateur. Ces dernières, hébergées dans les limites géographiques définies par les régulations locales ou les politiques de sécurité, permettent aux clients d’être en confiance : cela est primordial pour nombre d’industries, notamment en matière de consulting, de services financiers et dans le domaine de la santé.

Les Local Zones confèrent de meilleurs temps de latence. Cela signifie que les charges de travail pour les services sensibles aux temps de latence, comme l’analytique en temps réel, les sites Web d’E-Commerce, les CDN pour les vidéos en streaming et le rattrapage ainsi que le Cloud Gaming, profiteront de temps de réponse accrus pour une meilleure expérience utilisateur. Pour la plupart des clients, les Local Zones OVHcloud offrent des temps de latence en millisecondes à un chiffre ce qui autorise des cas d’usage comme le jeu haute performance depuis le Cloud avec des délais infimes.

Les organisations profitent depuis les Local Zones des fonctionnalités Public Cloud telles que Compute, Block Storage et le réseau avec une IP publique locale. Des services additionnels seront proposés dans les mois à venir avec l’accès Object Storage ou encore à Managed Rancher Service pour la gestion Kubernetes dans les environnements multi-cloud.

« Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer l’ouverture des deux premières Local Zones OVHcloud, seulement cinq mois après avoir rejoint OVHcloud. Nous avons pu intégrer et déployer la technologie gridscale pour offrir aux clients de nouvelles options pour profiter de l’univers Public Cloud, le tout avec des performances accrues et des données en local. Ce n’est que le début d’une feuille de route ambitieuse visant un total de 150 Local Zones d’ici 2026. » a déclaré Henrik Hasenkamp, CEO gridscale.

Les nouvelles Local Zones OVHcloud en Belgique et en Espagne sont également certifiées ISO/IEC 27001, en complément des exigences des normes ISO/IEC 27017 spécifiques à la sécurité des services cloud et ISO/IEC 27018 pour la protection des données personnelles. Ces certifications garantissent que les entreprises peuvent déployer des services dans un environnement OVHcloud bénéficiant des plus hauts standards de sécurité.

– Disponibilité

La Local Zone située à Bruxelles, en Belgique, est disponible maintenant en Beta offrant aux clients la capacité de déployer les services Public Cloud directement depuis l’interface client OVHcloud.

La Local Zone située à Madrid, en Espagne, est disponible maintenant en Beta offrant aux clients la capacité de déployer les services Public Cloud directement depuis l’interface client OVHcloud.