OVHcloud obtient la qualification SecNumCloud 3.2 sur trois datacenters distincts

janvier 2024 par Marc Jacob

OVHcloud annonce l’ouverture d’une nouvelle zone dédiée aux produits SecNumCloud dans le datacenter du Groupe situé à Gravelines. Celle-ci rejoint les zones existantes des sites de Roubaix et Strasbourg et est conçue pour héberger les solutions Hosted Private Cloud du groupe.

Les solutions OVHcloud Hosted Private Cloud profitent de la qualification SecNumCloud 3.2 délivrée par l’ANSSI, l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information. Le Groupe renouvelle ainsi sa qualification SecNumCloud qui s’érige comme le plus haut standard de sécurité et de protection des données contre les cyberattaques les plus évoluées. C’est tout à la fois une preuve de la concrétisation de la vision d’OVHcloud et un témoignage de la solide croissance du marché global du Cloud de confiance.

Pour nombre d’industries et d’administrations, le Cloud est maintenant central et vecteur d’innovation. Il héberge en conséquence un éventail de données sans précédent qu’il s’agisse de données bancaires ou financières, de données de santé, d’intelligence économique, de données en rapport avec la propriété intellectuelle, de sauvegardes et bien davantage.

Dans ce cadre, OVHcloud a toujours promu un Cloud de confiance transparent proposant les plus hauts niveaux de protection des données en investissant dans des certifications comme ISO 27001, ISO 27701, C5 en Allemagne, ENS en Espagne et AGID en Italie. A destination de secteurs sensibles comme celles du domaine de la santé, le Groupe propose qui plus est des services bénéficiant de la certification HDS (Hébergement de Données de Santé).

Le Groupe, toujours en pointe en la matière, propose à ses clients des services pleinement protégés contre les accès extraterritoriaux. C’est notamment le cas des produits Private Cloud qualifiés SecNumCloud qui peuvent s’appuyer sur une région complète bâtie autour de trois sites distincts, lesquels sont opérés depuis des datacenters appartenant et exploités par OVHcloud.

Les développements autour de SecNumCloud répondent aux besoins des administrations publiques et des clients du secteur privé, particulièrement dans les domaines comme la finance, le secteur bancaire, la santé et la cybersécurité en vue de protéger les données et services dans le Cloud. Avec plus de 80 clients utilisant les solutions Private Cloud qualifiées SecNumCloud, OVHcloud est dans une position unique pour aider les organisations et institutions à moderniser leur IT conformément à la doctrine Cloud au centre. Établie en 2021 et spécifiée dans le courant de l’été 2023, la stratégie Cloud au centre de la France requiert que l’hébergement des données personnelles et des données sensibles des administrations soit opéré sur un Cloud qualifié SecNumCloud.

Parallèlement au nouveau datacenter et au renouvellement de la qualification SecNumCloud 3.2, le Groupe accélère sur sa feuille de route SecNumCloud avec une offre Bare Metal à venir prochainement. OVHcloud prévoit également d’étendre la qualification SecNumCloud à son large portefeuille de 40 produits dans l’univers Public Cloud avec notamment Kubernetes, les bases de données, la Data Platform ou encore les offres AI Solutions les plus récentes.

Enfin, au niveau européen, OVHcloud prépare activement le terrain pour la prochaine certification EUCS (European Union Certification Scheme), en vue d’offrir aux utilisateurs du Cloud le même niveau de transparence et un haut niveau de protection contre les lois extraterritoriales.

Protection des données et durabilité

Les solutions OVHcloud qualifiées SecNumCloud proposent non seulement le plus haut niveau de sécurité et de protection des données, mais bénéficient également des engagements reconnus du Groupe en faveur de la durabilité grâce à des datacenters respectueux de l’environnement. Tirant profit du modèle industriel intégré unique du Groupe, les datacenters OVHcloud sont équipés d’un système de refroidissement liquide qui contribue à proposer un Cloud durable avec les meilleurs index PUE et WUE.