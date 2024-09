OVHcloud lance sa nouvelle gamme 2024 de serveurs dédiés Eco

septembre 2024 par Marc Jacob

OVHcloud annonce le lancement de sa nouvelle génération de serveurs dédiés Eco. Destinés aux particuliers et petites entreprises, les serveurs de la gamme Eco mettent à profit les engagements du Groupe en matière de durabilité et sont inspirés des principes de l’économie circulaire. Ainsi les serveurs Kimsufi, So you Start ou Rise de la gamme Eco insufflent une nouvelle vie aux principaux composants qui les constituent. Ils font l’objet d’une série de tests exigeants via un processus industriel complet pour servir les projets de leurs utilisateurs tout au long de leur durée de vie.