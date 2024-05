OVHcloud lance de nouveaux serveurs Bare Metal High Grade

mai 2024 par Marc Jacob

OVHcloud annonce de nouveaux serveurs dédiés Bare Metal dans la gamme High Grade avec les processeurs Intel Xeon Gold de cinquième génération. Ces nouveaux serveurs Bare Metal s’inscrivent dans l’objectif de démocratiser l’innovation et se destinent avant tout à des charges de travail intensives et critiques, comme le HPC, la virtualisation ou l’informatique confidentielle. Les nouvelles références High Grade Bare Metal d’OVHcloud profitent de la technologie Intel TDX, ainsi que des nouveaux accélérateurs intégrés pour des performances supérieures. Elle répond en ce sens aux nombreux challenges des infrastructures hyperconvergées et des infrastructures de stockage.

Au cœur des nouvelles gammes OVHcloud HCI, SDS et STOR se trouve la microarchitecture Intel Emerald Rapids. Celle-ci offre de plus grandes capacités de calcul, des vitesses de mémoire accrues ainsi qu’une sécurité renforcée. Les technologies comme Intel TDX offrent aux machines virtuelles une isolation renforcée, et donc une meilleure sécurité, une meilleure conformité et un plus grand niveau de contrôle pour les applications legacy.

Nouveaux processeurs Intel Xeon Gold de cinquième génération pour les gammes HGR-HCI et HGR-SDS

La gamme HGR-HCI est conçue pour les infrastructures hyperconvergées. Elle s’appuie sur la cinquième génération de processeurs Intel Xeon Gold dans une configuration biprocesseur. Démarrant avec le processeur Intel Xeon Gold 5515+ en configuration 2x8 cœurs (2x16 threads) pour la référence HGR-HGI-i1, elle va, pour la référence HGR-HCI-i4, jusqu’au processeur Intel Xeon Gold 6554S en configuration 2x36 cœurs (2x72 threads). Avec 256 Go de mémoire DDR5, les différentes versions HGR-HCI-i profitent d’un volume de stockage SSD en 2x960 Go qui peut être configuré à la commande pour aller jusqu’à 3,84 To.

La gamme HGR-SDS vise les infrastructures de stockage software defined pour des cas d’usage comme les bases de données, le Big Data ou encore le Platform Object Storage. La gamme est maintenant équipée des CPU Intel Xeon Gold de cinquième génération en configuration biprocesseur. Le serveur HGR-SDS-1 est animé par un couple de processeurs Intel Xeon Gold 5515+ en 2x8 cœurs (2x16 threads) tandis que le serveur HGR-SDS-2 dispose de processeurs Intel Xeon Gold 6542Y en 2x24 cœurs (2x48 threads). Les modèles HGR-SDS-1 et HGR-SDS-2 embarquent 256 Go de mémoire DDR5 (configurable jusqu’à 1,5 To) et disposent d’un disque système SSD de 2x 960 Go qui peut se décliner en configurations 3,84, 7,68 et 15,36 To.

Les serveurs Bare Metal HGR-STOR pour les besoins de stockage les plus intensifs, et conçus pour les cas d’usage comme l’archivage, la récupération après désastre ou les bases de données, profitent également des processeurs Intel Xeon Gold de cinquième génération. Ainsi la référence HGR-STOR-1 est maintenant proposée avec un processeur Intel Xeon Gold 6554S en configuration simple processeur. Avec 36 cœurs et 72 threads, elle est accompagnée de 128 Go de mémoire DDR5 (jusqu’à 768 Go). Côté stockage, HGR-STOR-1 s’appuie sur un stockage SSD de base de 2x 960 Go qui peut s’étendre massivement jusqu’à 36 disques HDD SAS de 22 To pour un total de 792 To. Une option de cache est proposée avec des capacités jusqu’à 2x15 To pour optimiser les performances des volumes de stockage.

Bande passante garantie non mesurée avec un réseau privé jusqu’à 25 Gbps

Les nouveaux serveurs HGR-HCI-i, HGR-SDS et HGR-STOR-1 bénéficient des avantages des serveurs dédiés en termes de flexibilité, de contrôle, de performance et de disponibilité ainsi que d’une bande passante publique garantie et non mesurée comprise entre 1 Gbps et 10 Gbps, et jusqu’à 25 Gbps de bande passante privée non mesurée. Grâce à cette offre, OVHcloud fournit également aux entreprises le meilleur support possible pour leurs charges de travail, leurs environnements et leurs technologies ad-hoc, tout en garantissant une prévisibilité des coûts.

Dans l’optique d’une plus grande résilience, les nouveaux serveurs HGR-HCI-i, HGR-SDS et HGR-STOR-1 bénéficient d’un réseau privé pensé pour la redondance. Avec deux liens de 25 Gbps, le réseau privé de ces serveurs garantit que les applications critiques et leurs données restent accessibles afin que rien ne puisse interrompre la continuité de service.

Protection des données et durabilité

Les nouveaux serveurs Bare Metal OVHcloud HGR-HCI-i, HGR-SDS et HGR-STOR-1 bénéficient de l’expertise reconnue d’OVHcloud s’agissant d’infrastructure pour offrir un cloud de confiance dans des datacenters soucieux de l’environnement. Avec les plus hauts standards de sécurité et de protection des données sous la forme d’une certification ISO 27001 et HDS, les données sont protégées des lois extraterritoriales. Les datacenters OVHcloud tirent parti du modèle industriel unique du groupe avec un système de refroidissement par eau (watercooling) qui participe à un cloud durable affichant les meilleurs indices PUE/WUE de leur catégorie (voir plus de données ici).

Disponibilité

Les serveurs Bare Metal HGR-HCI-i1 (2x8c/16t), HGR-HCI-i2 (2x16c/32t), HGR-HCI-i3 (2x24c/48t), HGR-HCI-i4 (2x36c/72t) sont disponibles dès maintenant à la commande. Les serveurs Bare Metal HGR-SDS-1 (2x8x/16t) et HGR-SDS-2 (2x24c/48t) sont également disponibles dès à présent. Les serveurs Bare Metal HGR-STOR-1 seront disponibles dans les prochaines semaines.

Les serveurs HGR-HCI-I, HGR-SDS et HGR-STOR sont disponibles dans les centres données d’OVHcloud situés en France, en Allemagne, au Canada, aux Etats-Unis, en Pologne, au Royaume-Uni et dans la région APAC.