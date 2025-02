OVHcloud et Serco alimentent la plateforme DestinE de l’ESA

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’initiative Destination Earth, parrainée par la Commission européenne, a été confiée à trois agences représentant l’excellence européenne dans ce domaine : l’ESA (Agence spatiale européenne), responsable de la plateforme, l’EUMETSAT (Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques) et le CEPMMT (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme).

La plateforme DestinE joue un rôle crucial en cette période décisive, en aidant la Commission européenne à atteindre ses objectifs de développement durable et en contribuant directement au Pacte vert pour l’Europe et à la stratégie numérique.

La plateforme DestinE, désormais opérationnelle, et ses grandes ambitions

DestinE est maintenant accessible aux utilisateurs. L’un des objectifs ambitieux de la plateforme est de créer un jumeau numérique précis de la planète Terre. Cet outil est conçu pour surveiller et simuler les effets des phénomènes naturels et de l’activité humaine, tout en fournissant des informations précises et opportunes sur les projections à long terme, les prévisions à haute résolution et les simulations à la demande. Ces données permettent non seulement d’élaborer des stratégies d’adaptation, mais aussi de favoriser l’adoption de politiques ciblées pour relever les défis climatiques.

Les technologies avancées du Cloud au service de la plateforme DestinE

Dans le cadre de la plateforme DestinE, l’Agence spatiale européenne a besoin de solutions flexibles permettant de traiter de vastes quantités de données et d’optimiser continuellement les processus. Face à ce défi, les technologies PaaS d’OVHcloud apportent puissance de calcul, gestion des données et sécurité renforcée pour traiter les modèles climatiques et les données satellitaires.

Les services déployés incluent :

• Des processeurs et GPU de dernière génération adaptés aux différents besoins d’analyse de données, notamment les algorithmes IA les plus exigeants,

• Des services d’orchestration gérés tels que Kubernetes et Rancher, permettant la création d’architectures de microservices complexes,

• Un large portefeuille de bases de données managées pour prendre en charge plusieurs types de données (structurées, non structurées et séries chronologiques).

OVHcloud garantit la souveraineté des données en appliquant les principes européens de confidentialité et de sécurité au sein de la plateforme DestinE, créant ainsi un environnement numérique ultra-sécurisé et responsable.

Le déploiement du projet s’inscrit également dans la démarche d’innovation durable d’OVHcloud, illustrée par des infrastructures respectueuses de l’environnement, comme son système de refroidissement par eau, qui lui permet d’atteindre des niveaux de performance qui font référence dans l’industrie, tels que les PUE 1,26 et WUE de 0,37 de ses data centers.

Serco, acteur clé du développement de la plateforme DestinE

Forte de son expérience dans la prestation de services aux institutions internationales du secteur spatial, Serco dirige le consortium industriel responsable du développement et de la mise en œuvre de la plateforme DestinE. Serco joue un rôle central dans l’écosystème collaboratif, au coeur de la plateforme, et assure un support à la communauté d’utilisateurs tout en gérant l’intégration de services et applications externes. Serco est impliqué dans la conception, la maintenance et l’évolution continue de la plateforme, et assure des améliorations constantes pour maximiser les fonctionnalités et améliorer les performances. Grâce à son engagement continu dans l’adoption de technologies sophistiquées, Serco s’emploie à promouvoir des solutions innovantes en phase avec les objectifs stratégiques de l’initiative DestinE, favorisant un impact positif.

« Nous sommes fiers de soutenir le projet DestinE Platform aux côtés de notre partenaire Serco et de contribuer activement à relever les nombreux défis du changement climatique », déclare Caroline Comet Fraigneau, Chief Sales Officer OVHcloud. « Aujourd’hui, nous célébrons un partenariat fondé sur une confiance mutuelle devenue une collaboration profondément stratégique. Nous sommes fiers d’apporter un haut niveau d’innovation, d’autonomie et de souveraineté à cette initiative historique. En combinant la performance, la flexibilité et l’évolutivité des solutions cloud, ce partenariat établit un nouveau standard d’excellence. »

« Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration avec OVHcloud dans le cadre de l’expansion de la plateforme DestinE », déclare Guido Vingione, Business Development Director, Espace chez Serco Europe. « Ce projet représente une étape clé vers l’innovation et la durabilité, nous permettant de relever les défis du changement climatique avec des outils avancés. Grâce à cette synergie, nous combinons expertises et technologies de pointe pour assurer une infrastructure résiliente, flexible et performante. Notre partenariat repose sur une vision commune de l’excellence et de l’autonomie technologique, et nous sommes fiers de contribuer à une initiative d’une telle importance stratégique pour l’avenir numérique de l’Europe. »