OVHcloud enrichit son offre Public Cloud avec Managed Rancher Service

mars 2024 par Marc Jacob

OVHcloud annonce des nouveautés qui viennent étoffer son portefeuille de plus de 40 produits et solutions Public Cloud recoupant un total de 8 services différents avec la sécurité, le compute, le stockage, les bases de données, les services réseau, l’analytique, l’IA et le quantique. L’offre Public Cloud du groupe est sur une trajectoire de croissance rapide et son impressionnante offre PaaS s’enrichit aujourd’hui avec les lancements d’OVHcloud Managed Rancher Service et une nouvelle version de l’OVHcloud Data Platform.

Partant du constat que les nœuds Kubernetes sont devenus un standard pour les charges de travail modernes dans nombre d’organisations et entreprises, le besoin d’orchestration de manière centralisée et sécurisée n’a jamais été aussi important. OVHcloud Managed Rancher Service est une solution sur étagère en libre-service qui offre une gestion facilitée pour le défi que représente l’administration de clusters Kubernetes à l’échelle. Bâtie sur Rancher, pleinement opérée par OVHcloud, et développée avec SUSE dans le cadre d’un partenariat étroit, la solution offre une prise en charge des scenarii Cloud native s’appuyant sur une plate-forme pleinement open-source, conformément aux valeurs du Groupe.

Disponible dès à présent dans l’univers Public Cloud en version Beta, Rancher Managed Service se prête aux scénarii dits de Multicloud et Cloud hybride pour permettre la gestion et l’orchestration de clusters Kubernetes quel que soit l’environnement Cloud (Public Cloud, Private Cloud, sur site, fournisseur de Cloud tiers, etc). Le déploiement privé Rancher complet permet un contrôle utilisateurs et une gestion via une interface unifiée sans oublier l’accès à un catalogue extensible de services.

OVHcloud Data Platform disponible en version Beta

L’OVHcloud Data Platform est une nouvelle plateforme Data de bout-en-bout qui propose une solution low-code unique pour la gestion du pipeline de données et de l’analytique. Elle offre l’accès à une expérience complète et fluide du cycle de la donnée via une interface utilisateur agréable. La Data Platform permet ainsi de collecter (plus de 60 connecteurs disponibles), stocker, gérer, analyser et visualiser les données.

De plus, ces données sont protégées des accès non autorisés et des potentielles brèches en conformité avec les lois et réglementations. Grâce à la Data Platform OVHcloud, les Data Scientists et Business Analysts peuvent démarrer de nouveaux projets en quelques clics en sélectionnant les informations d’intérêt depuis le Data Lakehouse. La solution est notamment destinée aux cas d’usage tels que l’amélioration de la relation client ou la rationalisation de la gestion des stocks.

Fort du vif intérêt manifesté autour de la première version Alpha, OVHcloud proposera dans les semaines à venir une version Beta publique. La solution va ainsi s’enrichir d’un nouveau Storage Engine, s’appuyant sur l’état de l’art des techniques open-source pour le Data Lakehouse notamment au travers de l’utilisation d’Apache Iceberg pour le formatage de l’Object Storage et Apache Trino pour le requêtage afin d’offrir une combinaison de hautes performances et une grande évolutivité.

Protection des données et durabilité

Tant OVHcloud Managed Rancher Service que l’OVHcloud Data Plaftorm bénéficient de l’expertise reconnue d’OVHcloud en matière d’infrastructure, proposant un Cloud de confiance dans des datacenters respectueux de l’environnement. Avec les plus hauts standards de sécurité et de protection des données, notamment sous la forme pour certains services de certifications ISO 27001 et HDS, les données sont immunisées contre les lois extraterritoriales. Par ailleurs, les datacenters OVHcloud tirent profit du modèle industriel unique du Groupe avec un système de watercooling qui contribue à des index PUE/WUE parmi les meilleurs du secteur.