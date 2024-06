OVHcloud annonce les nouveaux serveurs Bare Metal Advance exploitant les processeurs AMD EPYC 4004

juin 2024 par Marc Jacob

S’appuyant sur la nouvelle gamme de processeurs AMD EPYC 4004 sur plateforme AM5, OVHcloud est le premier fournisseur Cloud à proposer ce niveau de performance dans des serveurs accessibles. Conçus pour répondre aux besoins d’une large variété de clients, notamment les petites et moyennes entreprises en quête de croissance, les serveurs Bare Metal Advance de troisième génération offrent un niveau de performance sans précédent à un tarif mensuel à partir de 84,99 euros.

Pour atteindre cet équilibre entre puissance de calcul et rapport performance-prix attractif, les nouveaux serveurs Bare Metal ADV-Gen3 exploitent la très appréciée micro-architecture AMD « Zen 4 ». On retrouve des configurations allant jusqu’à 16 cœurs et 32 threads pour les charges de travail les plus exigeantes. Qui plus est, une variante 24 cœurs et 48 threads est proposée avec la référence ADV-5 qui s’appuie sur les processeurs AMD EPYC™ 8224P. Ainsi, les serveurs ADV-Gen3 se déclinent dans différentes configurations, à travers les références ADV-1 à ADV-5, et sont parfaitement taillés pour les cas d’usage tels l’hébergement web, les solutions SaaS ou PaaS, la conteneurisation, la virtualisation, les bases de données, le VDI, le stockage ou l’archivage avec ADV-STOR.

Les nouveaux serveurs OVHcloud ADV-Gen3 profitent d’un stockage de base de 2x 960 Go SSD (NVMe) et d’une configuration, pour le modèle ADV-1, 6 cœurs / 12 threads (AMD EPYC 4244P) avec 32 Go de mémoire DDR5. Cette configuration peut évoluer jusqu’à 16 cœurs / 32 threads avec le modèle ADV-4 qui est animé par un processeur AMD EPYC 4584PX pourvu de 128 Mo mémoire cache de troisième niveau et accompagné par 64 Go de mémoire DDR5. La variante ADV-5 est mue par un processeur AMD EPYC 8224P (24 cœurs / 48 threads) avec 96 Go de mémoire DDR5. ADV-STOR dispose d’un processeur AMD EPYC 4344P (8 cœurs / 16 threads) et profite d’un stockage généreux démarrant à 2x 22 To (HDD) configurable jusqu’à 8x 22 To (HDD).

Bande passante garantie non mesurée avec un réseau privé jusqu’à 25 Gbps

Les nouveaux serveurs ADV-Gen 3 bénéficient des avantages des serveurs dédiés en termes de flexibilité, de contrôle, de performance et de disponibilité ainsi que d’une bande passante publique garantie et non mesurée comprise entre 1 Gbps et 10 Gbps et jusqu’à 5 Gbps de bande passante privée non mesurée. Grâce à cette offre, OVHcloud fournit également aux entreprises le meilleur support possible pour leurs charges de travail, leurs environnements et leurs technologies ad-hoc, tout en garantissant une prévisibilité des coûts.

Dans l’optique d’une plus grande résilience, les nouveaux serveurs ADV-Gen3 bénéficient d’un réseau privé pensé dès le départ pour la redondance. Avec deux liens de 25 Gbps (en progression face aux liens 2x1 Gbps ou 2x10 Gbps des anciens serveurs Advance), le réseau privé de ces serveurs garantit que les applications critiques et leurs données restent accessibles afin de maintenir la continuité de service.

Protection des données et durabilité

Les nouveaux serveurs Bare Metal OVHcloud ADV-Gen3 bénéficient de l’expertise reconnue d’OVHcloud s’agissant d’infrastructure dans des data centers respectueux de l’environnement. Avec les plus hauts standards de sécurité et de protection des données sous la forme d’une certification ISO 27001 et HDS selon les datacenters, les clients bénéficient d’un cloud de confiance. Les datacenters OVHcloud tirent parti du modèle industriel unique du groupe avec un système de refroidissement par eau (watercooling) qui participe à un cloud durable affichant les meilleurs indices PUE/WUE de leur catégorie (voir plus de données ici).

– Disponibilité

Les serveurs OVHcloud Bare Metal ADV-Gen3 démarrent à seulement 84,99 euros par mois (ADV-1) et seront disponibles dans les semaines qui viennent depuis les datacenters situés à Gravelines et Roubaix en France ainsi que depuis Limburg en Allemagne et Vint Hill aux Etats-Unis. La disponibilité globale s’échelonnera dans les mois à venir.