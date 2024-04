OVHcloud annonce la disponibilité immédiate de la nouvelle région 3-AZ située à Paris

avril 2024 par Marc Jacob

OVHcloud annonce le lancement de la région 3-AZ située à Paris. Cette nouvelle zone de disponibilité vise à offrir aux entreprises une présence dans trois datacenters géographiquement proches pour offrir résilience et faibles temps de latence. Idéalement située sur le plan géographique, cette nouvelle offre contribue à doter les projets Cloud les plus critiques d’un haut niveau de résilience. Ce lancement est une nouvelle étape dans les ambitions du Groupe s’agissant de proposer de nouveaux schémas de déploiement stratégiques pour les charges les plus exigeantes.

L’offre s’appuie sur trois datacenters distincts, situés au moins à 30 kilomètres les uns des autres, dans la région parisienne et bénéficiant de sources d’alimentation différentes et d’un réseau à faible temps de latence. Les données peuvent être répliquées pour un basculement quasi instantané ou bien distribuées pour mise à l’échelle offrant aux organisations une résilience accrue pour les charges de travail les plus critiques, le tout s’exécutant sur des serveurs Baremetal de pointe.

Dans un scénario de déploiement typique 3-AZ, il s’agit de déployer un minimum de trois serveurs Baremetal dédiés à choisir dans les gammes OVHcloud Scale et HGR dans trois datacenters situés en périphérie de Paris. Cette solution confère aux projets d’infrastructures Cloud une résilience accrue, en support de cas d’usage comme la réplication de base de données, une virtualisation à grande échelle ou des solutions de stockage distribué.

La région 3-AZ située à Paris bénéficie de l’expertise bien connue d’OVHcloud en matière d’infrastructures, offrant un Cloud de confiance dans des datacenters respectueux de l’environnement. Avec les plus hauts standards de sécurité et de protection des données, notamment sous la forme pour certains services des certifications ISO 27001 et HDS, les données sont immunisées contre les lois extraterritoriales. Par ailleurs, les serveurs Baremetal OVHcloud tirent profit du système propriétaire de watercooling qui contribue à des index PUE/WUE parmi les meilleurs du secteur (voir plus de détails ici).

– Disponibilité

Les serveurs Baremetal des gammes Scale et HGR sont disponibles à la commande dès à présent pour la région 3-AZ Paris. Tous les serveurs Scale Gen 2 sont disponibles au lancement à l’exception des Scale GPU et A7/A8. Dans les gammes HGR, les HGR-HCI-a1 et HGR-HCI-a2 sont disponibles. Le reste de la gamme HGR Gen2 sera bientôt disponible à l’exception de HGR-AI. La tarification standard Baremetal s’applique (x3) avec des frais d’installation.