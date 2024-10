Ouverture du premier datacenter quantique d’IBM en Europe

octobre 2024 par Marc Jacob

Aux côtés du Chancelier allemand Olaf Scholz, de dirigeants publics européens et d’entreprises mondiales basées en Europe, IBM a dévoilé i le premier datacenter quantique d’IBM (IBM Quantum Data Center) situé en dehors des États-Unis. Il s’agit du deuxième datacenter quantique de la compagnie dans le monde et il marque une expansion significative de sa flotte de systèmes quantiques avancés, à une échelle utile[1], disponibles pour les utilisateurs du monde entier via le Cloud.

Désormais disponible à Ehningen, en Allemagne, le premier datacenter quantique d’IBM en Europe comprend deux nouveaux systèmes IBM Quantum à une échelle utile basés sur le processeur Eagle, et il sera bientôt doté d’un nouveau système IBM Quantum basé sur le processeur Heron. Ces systèmes sont capables d’effectuer des calculs dépassant les capacités de simulation par « brute-force » des ordinateurs classiques.

Présentée pour la première fois à la fin de l’année dernière, IBM Heron est la puce quantique la plus performante de la compagnie à ce jour. Elle fait progresser la mission d’IBM, consistant à mettre l’informatique quantique utile à la portée du monde entier, en permettant aux utilisateurs d’accroître la complexité des algorithmes qu’ils explorent sur du vrai matériel quantique.

Lorsque le système basé sur IBM Heron sera disponible au datacenter quantique d’IBM en Europe, il s’agira du troisième IBM Heron installé dans la flotte de systèmes quantiques d’IBM auxquels le réseau quantique mondial de la compagnie (IBM quantum network), composé de plus de 250 entreprises, universités, instituts de recherche et organisations, peut accéder. IBM Heron permet de multiplier par 16 les performances et par 25 la vitesse des précédents ordinateurs quantiques d’IBM, tels qu’ils ont été mesurés il y a deux ans.

Lorsqu’il sera déployé aux côtés des systèmes à une échelle utile désormais disponibles, installés dans le nouveau datacenter quantique d’IBM, le système basé sur IBM Heron viendra s’ajouter à la douzaine d’ordinateurs quantiques qu’IBM propose actuellement via le Cloud, soit la plus grande flotte de ce type dans le monde.

L’ouverture du nouveau datacenter quantique a été célébrée lors d’une cérémonie d’inauguration en présence de dirigeants publics, dont le Chancelier allemand Olaf Scholz et le Dr Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministre de l’Économie, du Travail et du Tourisme du Land de Bade-Wurtemberg. Arvind Krishna, CEO et Chairman d’IBM, a prononcé un discours aux côtés du Chancelier Scholz. Ce dernier s’est également entretenu longuement avec des dirigeants d’IBM, notamment Dario Gil, IBM Senior Vice President et Director of Research, Ana Paula Assis, General Manager d’IBM EMEA, Jay Gambetta, Vice President d’IBM Quantum, et l’équipe allemande d’IBM Quantum, au sujet de l’importance de l’adoption et de la croissance de l’informatique quantique dans la région.

En outre, plusieurs dirigeants d’entreprises mondiales basées en Europe, dont le Crédit Mutuel, Bosch, E.ON, le groupe Volkswagen et d’autres, ainsi que des instituts de recherche tels que l’université du Pays basque en Espagne et la Fraunhofer-Gesellschaft, ont assisté à ce moment historique. Ces organisations font partie des plus de 80 organisations basées en Europe au sein du réseau IBM Quantum, dont beaucoup ont la possibilité d’accéder aux systèmes du datacenter quantique d’IBM en Europe pour rechercher les algorithmes et les applications de l’informatique quantique qui pourraient résoudre certains des défis les plus complexes dans leurs secteurs d’activité.

« L’ouverture du datacenter quantique d’IBM à Ehningen est une bonne nouvelle pour l’Allemagne. Il servira de lieu d’innovation et de croissance pour les entreprises et témoigne de la confiance des investisseurs dans le marché allemand. IBM enrichit le paysage allemand de l’informatique quantique avec ce nouveau datacenter. Le gouvernement allemand apporte un soutien ciblé au développement des technologies quantiques. Il encourage ainsi le développement de compétences et de capacités dans le domaine de l’informatique quantique afin de promouvoir un écosystème solide autour du développement des ordinateurs quantiques », a déclaré Olaf Scholz, Chancelier de la République fédérale d’Allemagne.

« L’ouverture de notre premier datacenter quantique IBM en Europe marque un moment crucial pour le développement technologique de la région, démontre notre engagement envers l’Europe et met en évidence le rôle clé de la collaboration avec l’industrie, le monde universitaire et les décideurs politiques pour un écosystème quantique paneuropéen. Cette installation de pointe favorisera l’innovation dans le domaine de l’informatique quantique, en créant de nouvelles opportunités pour attirer les talents et en assurant que l’Europe reste à la pointe des avancées technologiques mondiales », a déclaré Ana Paula Assis, General Manager et Chairman d’IBM Europe, Middle East and Africa.

« Notre collaboration avec IBM pour la phase de « mise à l’échelle » de l’informatique quantique progresse selon les plans établis. Nous travaillons dans le but de développer des applications concrètes susceptibles d’améliorer l’expérience de nos clients et sociétaires et de créer de la valeur pour les métiers du Groupe » a déclaré Frantz RUBLÉ, Président d’Euro-Information et Directeur général adjoint de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. « La mise à disposition de ce datacenter quantique sur le sol européen adresse nos contraintes en termes de proximité des traitements et l’approche du Crédit Mutuel en matière de conformité réglementaire. Il permet également d’envisager sereinement les prochaines étapes du projet Quantique au Crédit Mutuel, au CIC et ensuite chez Targobank ».

« Nous pensons que permettre à nos scientifiques et ingénieurs de s’attaquer à des problèmes exigeants en sciences des matériaux, en physique des hautes énergies et en biosciences grâce à l’informatique quantique, et fournir un accès à l’informatique quantique de pointe sera essentiel pour réaliser des progrès révolutionnaires dans toutes ces disciplines », a déclaré Javier Aizpurua, professeur à Ikerbasque, Centre international de physique de Donostia (DIPC) et directeur de BasQ. « Une utilisation combinée de l’informatique quantique, de l’IA et de la science des données, si elle est généralisée, donnera lieu à un scénario de nouvelles possibilités non seulement dans la recherche fondamentale, mais aussi dans l’innovation industrielle. »

« Bosch vise à stimuler l’innovation dans le domaine de la simulation des matériaux à l’aide de l’informatique quantique. En partenariat avec IBM Quantum, notre équipe crée des algorithmes évolutifs qui visent à révolutionner le développement des produits. Cela inclut la création de nouveaux matériaux pour une mobilité durable, sans carbone, et la réduction des éléments de terre rare » a déclaré le Dr. Thomas Kropf, President of Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch GmbH. « Le datacenter quantique européen d’IBM nous permet d’exécuter des calculs quantiques à proximité immédiate, ce qui soutient l’approche de Bosch en matière de conformité avec les réglementations européennes sur la protection des données. Cela accélère nos efforts de recherche et de développement et renforce l’écosystème quantique européen, ouvrant la voie à des avancées dans les domaines de la mobilité, de la santé et des technologies durables. »

« E.ON étudie l’informatique quantique pour relever les défis de la transition énergétique, notamment l’optimisation à grande échelle, la modélisation de scénarios complexes et le machine learning quantique. L’emplacement du premier datacenter quantiques européen d’IBM est également utile pour les opportunités de financement public de l’UE et de l’Allemagne, qui peuvent être disponibles pour un accès aux ressources de calcul quantique et à une expertise locales. Cette étape souligne le leadership de l’Europe et de l’Allemagne dans le domaine de l’informatique quantique et marque une avancée significative pour propulser les entreprises dans l’ère quantique », a déclaré Chris d’Arcy, Managing Director, E.ON Digital Technology GmbH and Chief Data and AI Officer.

« L’informatique quantique peut être la prochaine grande avancée pour résoudre des problèmes dans la science des matériaux, l’optimisation du trafic ou le deep learning, qui pourraient changer le monde. Le datacenter quantique d’IBM en Europe donne accès à son infrastructure quantique unique et représente donc un autre élément indispensable du pont entre les ordinateurs quantiques et les applications industrielles à grande échelle. Nous sommes fiers de faire partie de cette transition vers l’utilisation de l’informatique quantique pour la transformation vers une future mobilité durable et intelligente », a déclaré le Dr. Nikolai Ardey, Executive Director, Volkswagen Group Innovation.

« Algorithmiq est un pionnier de l’intégration de l’informatique quantique, de l’intelligence artificielle (IA) et de la science des réseaux pour résoudre les problèmes les plus complexes dans les domaines de la chimie, de la santé et des sciences de la vie. Pour y parvenir, nous avons besoin d’algorithmes et d’échelle. C’est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec IBM sur ces deux aspects : notre algorithme révolutionnaire d’atténuation des erreurs, TEM, disponible via le catalogue de fonctions Qiskit, est capable étendre l’échelle et la précision des simulations quantiques. Aujourd’hui, avec davantage de systèmes quantiques IBM disponibles en Europe, nous sommes ravis de renforcer nos liens en Europe et de nous associer à un écosystème encore plus large d’industries, d’organisations, de développeurs et de scientifiques pour démontrer l’utilité de TEM et progresser vers l’avantage quantique », a déclaré Sabrina Maniscalco, CEO d’Algorithmiq.

IBM a récemment publié le résultat démontrant que Qiskit est le logiciel quantique leader et le plus performant au monde. Avec l’accès au matériel quantique avancé d’IBM, l’écosystème d’utilisateurs d’IBM en Europe et dans le monde peut accéder à des outils et des systèmes qui peuvent les aider à faire progresser plus facilement la découverte d’algorithmes qui pourraient ouvrir la voie à l’informatique quantique utile et atteindre l’avantage quantique : le point auquel un ordinateur quantique peut résoudre un problème pratique mieux que n’importe quelle méthode classique.

Le datacenter quantique d’IBM en Europe est accessible via la plateforme IBM Quantum, poursuivant la mission d’IBM consistant à permettre le développement de cas d’usage de l’informatique quantique et à aider les clients à progresser dans la découverte d’algorithmes à l’ère de l’utilité quantique et vers l’avantage quantique.