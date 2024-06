Outsystems obtient la certification SOC 2 pour sa solution Outsystems Developer Cloud

juin 2024 par Marc Jacob

ODC est une plateforme de développement d’applications haute performance, cloud-native et low-code qui augmente l’efficacité des développeurs en accélérant considérablement la vitesse de développement, tout en déchargeant le travail de construction, d’intégration et de maintenance d’une plateforme de développement moderne. Avec ODC, les développeurs peuvent collaborer en temps réel, gérer l’ensemble du cycle de vie des applications ainsi que fournir rapidement des applications transformatrices de haute qualité qui répondent aux besoins de leurs clients. ODC fournit un environnement de développement intégré (IDE), une construction et un déploiement automatisés, avec des garde-fous de sécurité et de performance intégrés dès le départ.