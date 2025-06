OUTSCALE EXPERIENCES : OUTSCALE place la souveraineté numérique et l’intelligence artificielle au cœur de sa 11e édition

juin 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

OUTSCALE réaffirme son rôle de pionnier pour les institutions et les entreprises soucieuses de sécurité, de performance et de contrôle de leurs données en dévoilant des annonces phares :

● Le Chat de Mistral AI : l’assistant IA d’entreprise en mode souverain ;

● « La Plateforme » de Mistral AI sur le cloud OUTSCALE : quand l’IA d’entreprise devient 100 % souveraine ;

● OUTSCALE Kubernetes as a Service s’enrichit en performance, résilience et souveraineté à grande échelle

● Quantum as a Service (QaaS) ouvre la voie au futur de la technologie

● Partenariat OUTSCALE x PariSanté Campus comme catalyseur du numérique en santé

Le Chat de Mistral AI : l’assistant IA d’entreprise en mode souverain

Dès septembre 2025, OUTSCALE enrichit son cloud souverain certifié SecNumCloud 3.2 avec « Le Chat », l’assistant IA multilingue de Mistral AI. Accessible via OUTSCALE Marketplace, « Le Chat » centralise en une seule interface données, outils et collaborateurs, et automatise la génération de rapports, de contenus marketing ou de code allégeant ainsi les tâches répétitives et réduisant significativement les risques d’erreur.

Grâce à un autoscaling natif, « Le Chat » ajuste automatiquement ses ressources de calcul en fonction de la charge, garantissant à la fois performance et maîtrise des coûts. Disponible de façon inédite sur le cloud qualifié SecNumCloud 3.2, il offre un contrôle absolu de la stack IA et une conformité totale aux exigences de confidentialité et de sécurité.

Optimisé pour les métiers du commerce, du marketing, de la finance, des RH, de la data science et de l’ingénierie, « Le Chat » combine la puissance générative de Mistral AI à la souveraineté d’OUTSCALE pour accélérer l’innovation, renforcer l’agilité des équipes et préserver la compétitivité des organisations.

« La Plateforme » de Mistral AI sur le cloud OUTSCALE : quand l’IA d’entreprise devient 100 % souveraine

OUTSCALE et Mistral AI lancent « La Plateforme » de Mistral AI accessible sur OUTSCALE Marketplace et disponible sur le cloud souverain SecNumCloud 3.2. Fruit d’un partenariat industriel entre Dassault Systèmes et Mistral AI, ce service inédit met à disposition le catalogue de modèles open source et de « close weights », optimisés pour réduire jusqu’à deux fois la consommation GPU.

Enrichie de surcouches métiers, comme Document AI OCR ou Assistant Code, de l’élasticité du cloud public et de contrôles de sécurité natifs, La Plateforme offre aux entreprises et institutions une agilité immédiate pour déployer et superviser leurs cas d’usage IA.

Opérationnelle dès septembre 2025, La Plateforme sur OUTSCALE allie sécurité renforcée, optimisation de la performance et maîtrise totale grâce à l’accompagnement des experts OUTSCALE et Mistral AI.

« La souveraineté numérique n’est pas une option, c’est un impératif. OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, a anticipé cet impératif en bâtissant un cloud souverain aux standards les plus exigeants, conçu pour les industries et institutions les plus critiques. Dans un marché en profonde mutation, entreprises et institutions prennent conscience de l’urgence à reprendre le contrôle de leurs données. La souveraineté numérique ne s’oppose pas aux solutions extra-européennes : elle les complète, en garantissant la maîtrise des applications stratégiques et des informations les plus sensibles. » Philippe MILTIN, CEO OUTSCALE, Dassault Systèmes.

OUTSCALE Kubernetes as a Service s’enrichit en performance, résilience et souveraineté à grande échelle

OUTSCALE Kubernetes as a Service (OKS) offre à chaque entreprise un cluster Kubernetes dédié et isolé, déployable en quelques minutes, sans risque de « noisy neighbor ». 100 % compatible open source CNCF, il combine l’élasticité du cloud public et la simplicité d’un service managé. Disponible sur le Cloud public qualifié SecNumCloud 3.2, il garantit souveraineté et confidentialité même pour les secteurs les plus régulés..

● Résilience accrue grâce au Multi-AZ, à la haute disponibilité et à la sécurité

Après son lancement en mars 2025, OKS passe en Multi-AZ sur deux régions européennes (dont une qualifiée SecNumCloud 3.2) : chaque cluster se répartit automatiquement sur trois zones, assurant continuité de service et SLA jusqu’à 99,95 %. Control plane et workloads sont dupliqués de bout en bout, avec isolation VPC et chiffrement des volumes pour une protection maximale.

● Scalabilité et performance dès septembre 2025

Dès septembre, OKS proposera un autoscaling inter-AZ, ajustant automatiquement calcul et stockage selon la charge. Les pods se répartissent uniformément sur les trois zones pour optimiser ressources et coûts, offrant ainsi une agilité maximale face aux pics de trafic.

Avec OUTSCALE Kubernetes as a Service, les entreprises et institutions bénéficient d’une solution Kubernetes managée qui allie souveraineté, résilience et performance, prête à soutenir les applications les plus critiques.

Quantum as a Service (QaaS) ouvre la voie au futur de la technologie

Face à l’essor imminent de l’informatique quantique et aux défis de souveraineté qu’elle soulève, OUTSCALE lance « Quantum as a Service », la première offre quantique 100 % européenne offrant un calcul « sans bruit » grâce à son algorithme de correction d’erreurs.

Pensée pour préparer les enjeux futurs, « Quantum as a Service » ouvre la voie aux organisations :

● Accès à une technologie émergente à faible risque : QaaS réduit les risques liés à des investissements prématurés. Il permet une montée en compétence progressive sur les cas d’usage quantique via des environnements de test gérés.

● Innovation sur des problématiques complexes : les algorithmes quantiques peuvent adresser des problèmes que les ordinateurs classiques résolvent difficilement comme la cryptographie.

Disponible en version Bêta à partir de novembre 2025, dans nos data centers, cette solution « as a Service » permettra aux entreprises et institutions de s’approprier les nouveaux paradigmes du développement d’algorithmes quantiques, sans dépendre d’infrastructures étrangères tout en bénéficiant d’un accès 24×7.

OUTSCALE x PariSanté Campus : le nouveau catalyseur pour accélérer l’innovation en santé

OUTSCALE et PariSanté Campus annoncent aujourd’hui leur partenariat visant à soutenir et accélérer le développement des startups du numérique en santé en France et en Europe. S’appuyant sur l’expertise cloud et IA d’OUTSCALE, conforme aux exigences SecNumCloud et HDS, ce partenariat fait d’OUTSCALE le socle technologique souverain de l’écosystème.

« L’utilisation des outils de cloud et d’IA est devenu stratégique pour le développement des projets innovants en Santé. Avec OUTSCALE, nous offrons aux startups un environnement unique, à la fois souverain et hautement sécurisé, pour explorer et déployer leurs solutions innovantes », déclare le Pr Antoine TESNIERE, Directeur Général de PariSanté Campus. « Ce partenariat s’inscrit dans notre ambition commune de faire émerger la prochaine génération de licornes françaises dans la Santé et ainsi d’accélérer sur les grandes transformations de notre système de santé ».

Ce partenariat s’illustre par la création d’un parcours privilégié avec PariSanté Campus au travers du programme OUTSCALE for Entrepreneurs : sélection rigoureuse des startups, mentorat expert et crédits cloud dédiés. À cela s’ajoutent des événements conjoints ainsi que des ateliers et animations directement sur le campus, pour faciliter la mise en réseau des entrepreneurs, chercheurs et acteurs institutionnels.

« Notre objectif est clair : accompagner les innovateurs du numérique et de l’IA en santé par des services Cloud et IA performants et souverains au bénéfice de chaque patient », souligne David CHASSAN, Chief Strategy Officer OUTSCALE, Dassault Systèmes.

Les premiers appels à candidatures seront lancés dès cet été, avec le soutien opérationnel de nos équipes respectives.

À propos d’OUTSCALE

OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, est le premier opérateur souverain et durable d’Expérience en tant que service. Révolutionnant la manière dont les organisations fonctionnent par notre approche du jumeau virtuel, nous donnons aux institutions et entreprises la possibilité d’exploiter pleinement leurs données, optimisant ainsi leurs opérations et favorisant la collaboration dans tous les secteurs. Chez OUTSCALE, nous mettons la souveraineté au cœur de nos solutions, permettant à nos clients de contrôler intégralement leurs informations stratégiques tout en bénéficiant d’une cyber-gouvernance et de notre expérience Cloud. En tant qu’acteur responsable, nous optimisons l’efficacité énergétique de nos infrastructures et encourageons nos clients à adopter des pratiques soutenables.

