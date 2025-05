Outpost24, seul acteur européen nommé un "Overall Leader" dans le rapport 2025 de KuppingerCole sur l’Attack Surface Management

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le rapport de KuppingerCole, référence dans l’analyse des solutions de cybersécurité, d’identité numérique et d’authentification, fournit un panorama approfondi du marché ASM. Il vise à aider les entreprises à identifier les meilleures solutions pour cartographier, surveiller et réduire leur surface d’exposition aux cyberattaques.

Une triple reconnaissance : produit, marché et innovation

Outpost24 a été distingué non seulement comme un Overall Leader, mais aussi comme un Product Leader et Market Leader. Ces trois distinctions récompensent :

● La richesse fonctionnelle de la solution (découverte d’actifs, évaluation des vulnérabilités en temps réel, détection du shadow IT, surveillance de la conformité, etc.)

● Une croissance significative à l’échelle internationale, soutenue par un large réseau de partenaires et une forte implantation clients

● Une approche proactive combinant monitoring continu, protection contre les risques numériques et cartographie précise des surfaces d’attaque

Les forces d’Outpost24 selon KuppingerCole :

● Note "Strong Positive" en sécurité, fonctionnalités et déploiement

● Détection des sites non conformes au RGPD (fonctionnalité différenciante) ● Capacités avancées d’analyse des risques liés aux fusions et acquisitions ● Licence simple incluant un nombre illimité d’actifs et d’utilisateurs

● Intégration de la méthodologie MITRE ATT&CK

● Services de pentesting disponibles

● Membre actif de la Cyber Threat Alliance

Dans un marché dominé par des acteurs non européens, Outpost24 se distingue comme la seule entreprise Européenne à figurer parmi les leaders du rapport. Une reconnaissance qui souligne la capacité d’innovation et de réponse aux enjeux globaux de cybersécurité depuis le continent européen.