OTIFYD renforce son expansion en Europe et nomme Isaac Boccara Directeur Commercial pour la France et le Benelux

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

OTIFYD, expert en cybersécurité des environnements OT (Operational Technology), annonce la nomination d’Isaac Boccara au poste de Directeur Commercial pour la France et le Benelux. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement commercial et la cybersécurité, il aura pour mission d’accélérer la croissance d’OTIFYD sur ces marchés stratégiques.