Orange Cyberdefense et Pradeo s’associent pour sécuriser les terminaux mobiles des entreprises en France

février 2024 par Marc Jacob

Orange Cyberdefense et Pradeo dévoilent le fruit de leur collaboration visant à systématiser la protection des terminaux mobiles au sein de leur offre Micro-SOC Mobiles pour les entreprises en France. Micro-SOC, la gamme de détection managée d’Orange Cyberdefense qui permet de protéger l’ensemble du système d’information des organisations de manière décloisonnée, incorpore désormais la détection des menaces sur les terminaux mobiles, ainsi que leur qualification et la réponse aux incidents.

La solution de Pradeo a été choisie pour ses capacités dédiées au mobile, sa fiabilité de détection et

ses options de remédiation avancées. En outre, son interopérabilité a été déterminante dans son

intégration dans la gamme Micro-SOC.

Surveillance des attaques sur mobile

Les mobiles des salariés représentent une cible de choix pour les cybercriminels en ayant un accès

direct aux données professionnelles sensibles. Sans protection adaptée, ils sont à l’origine de

nombreuses violations de données.

La solution Mobile Threat Defense de Pradeo protège des millions de terminaux mobiles à travers le

monde. Sur ces mobiles utilisés dans un contexte professionnel, Pradeo a détecté en moyenne 9

incidents critiques par mobile et par an en 2023. Parmi ces incidents, les plus récurrents sont les

tentatives de phishing reçues par email, SMS ou via les applications (messagerie, lecteur de code QR…),

mais aussi les applications espionnes siphonnant les données des utilisateurs à des fins de revente ou

encore les malwares commettant des vols de données et fraudes.

Vers un décloisonnement de la cybersécurité

Le décloisonnement et l’automatisation sont aujourd’hui les clés d’une stratégie de cybersécurité

fiable. Un SOC, qu’il soit interne ou entièrement managé à l’externe, met en pratique ces deux aspects

et se positionne ainsi comme l’arme la plus efficace pour résister à l’ensemble des menaces cyber qui

visent les organisations.

La gamme Micro-SOC d’Orange Cyberdefense, en unifiant les capacités de solutions spécialisées et

complémentaires, tire parti du meilleur de chaque éditeur qui le compose pour assurer un

environnement numérique sécurisé à ses clients. Cette collaboration avec Pradeo est une réponse

innovante et concrète aux nouveaux besoins cyber des organisations concernant la protection des

mobiles.

Pour participer activement à cette évolution du marché, la solution de détection et de protection

Micro-SOC Mobiles a été spécialement conçue pour compléter sans friction l’environnement des

équipes SOC et contribue à enrichir la connaissance de la menace des CERT Orange Cyberdefense.