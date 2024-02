Oracle prévoit d’ouvrir une région de cloud public au Kenya

février 2024 par Marc Jacob

Une délégation Oracle conduite par Scott Twaddle, Vice-Président senior responsable des produits et secteurs d’activité OCI, a rencontré Son Excellence William Ruto, Président du Kenya et Eliud Owalo, Secrétaire du cabinet au ministère de l’Information, de la Communication et de l’Économie Numérique au Kenya, pour témoigner de l’engagement d’Oracle à aider le pays dans l’atteinte de ses objectifs économiques et dans sa transformation en déployant les toutes dernières technologies cloud. Oracle tirera parti de l’énergie renouvelable et de l’infrastructure numérique du Kenya, comprenant une connectivité nationale et sous-marine remarquable.

La région de cloud public prévue à Nairobi souligne l’engagement d’Oracle en faveur de l’Afrique. Elle vise à contribuer à la transformation numérique du gouvernement kényan, des institutions publiques, des entreprises, des startups, des universités et des investisseurs aussi bien au Kenya que sur le continent. Oracle souhaite en effet continuer à étendre l’empreinte d’OCI sur le continent, qui comprend déjà l’Afrique du Sud avec la région Oracle Cloud Johannesburg.

L’architecture cloud unique d’OCI permet à Oracle de proposer une suite complète de plus de 100 services cloud à très grande échelle ; le gouvernement kényan et le secteur privé vont ainsi pouvoir tirer parti de cette initiative pour faciliter les activités commerciales au Kenya.

« Nous sommes ravis de voir Oracle planifier un investissement aussi important au Kenya », déclare le président William Ruto. « Je suis ravi de voir de grandes entreprises technologiques telles qu’Oracle investir au Kenya et apporter des technologies de pointe telles que l’IA et les applications cloud, qui bénéficieront aux citoyens kényans, notamment en termes de création d’emplois. »

« L’intention d’Oracle d’ouvrir une région de cloud public à Nairobi sera un élément clé de l’initiative du programme de transformation économique ascendante du Kenya, qui se concentre sur la transformation numérique, le développement du secteur privé, la transformation agricole, le développement du logement et la modernisation des soins de santé », souligne pour sa part Eliud Owalo, Secrétaire du cabinet au ministère de l’Information, de la Communication et de l’Économie numérique au Kenya.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre engagement pour aider le Kenya à accélérer la transformation numérique de son gouvernement et du secteur privé », réaffirme Scott Twaddle, Senior Vice President produits et secteurs d’activité Oracle Cloud Infrastructure. « Des gouvernements et des entreprises du monde entier tirent parti d’OCI en tant que plateforme évolutive et sécurisée pour les workloads critiques sur lesquels stimuler l’innovation et la transformation. Nous avons déjà une forte activité au Kenya, et la prochaine région de cloud public à Nairobi représente une étape importante pour aider à soutenir les objectifs économiques du pays. »

« Avec l’infrastructure cloud, un plus grand nombre de personnes peuvent accéder à l’éducation, aux opportunités et libérer le potentiel commercial, ce qui, sans la technologie, n’aurait pu se produire ni grande échelle, ni à grande vitesse », commente enfin Rishon Chimboza, Directeur général pour l’Afrique du Tony Blair Institute for Global Change (TBI). « Le TBI va poursuivre son aide au gouvernement kényan, et Oracle sa mise en œuvre d’une approche qui donne un coup d’accélérateur aux ambitions et aux exigences des Kényans aujourd’hui. »