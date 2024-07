Oracle présente Exadata Exascale

juillet 2024 par Marc Jacob

Oracle annonce la disponibilité générale d’Exadata Exascale, une architecture de données intelligente pour le cloud qui offre des performances extrêmes pour tous les workloads Oracle Database, y compris le traitement vectoriel par IA, l’analytics et les transactions, à toute échelle. Exadata Exascale tire parti des fonctionnalités Oracle Exadata intégrées en matière de performances, de fiabilité, de disponibilité et de sécurité. Exadata Exascale est disponible dès à présent avec Exadata Database Service sur une infrastructure Exascale et Oracle Database 23ai sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Il sera disponible prochainement dans les environnements Exadata Cloud@Customer, OCI Dedicated Region et multicloud.

Exadata Exascale est une nouvelle façon pour les clients d’utiliser Exadata Cloud Infrastructure. Il fournit aux utilisateurs une architecture de données intelligente composée d’une infrastructure optimisée pour les bases de données virtualisées sur des pools de calcul et de stockage partagés ; ce qui permet une évolutivité hyperélastique et une économie de paiement à l’utilisation. Par conséquent, les entreprises de toute taille peuvent utiliser la plateforme de base de données de pointe Exadata pour accélérer l’innovation pour tous les workloads de données pour un coût démarrant à quelques centaines de dollars par mois.

Avec Exadata Exascale, les clients bénéficient d’une architecture de données unique et intelligente qui fournit :

• Des ressources élastiques payables à l’utilisation : avec Exascale, les ressources sont entièrement élastiques et payables à l’utilisation, sans frais supplémentaires pour les entrées/sorties (E/S). Les utilisateurs spécifient uniquement le nombre d’EPCU de serveur de bases de données et la capacité de stockage dont ils ont besoin, et chaque base de données est répartie entre des serveurs de stockage en pool pour des performances et une disponibilité élevées, éliminant ainsi la nécessité de provisionner des serveurs de bases de données et de stockage dédiés. Cela réduit jusqu’à 95 % le coût de l’infrastructure d’entrée de gamme pour Exadata Database Service et permet une mise à l’échelle en ligne flexible et granulaire des ressources.

• Un cloud de stockage intelligent : Avec Exascale, Oracle fournit un cloud de stockage compatible RDMA. Ce cloud de stockage intelligent distribue les bases de données sur tous les serveurs de stockage disponibles et utilise l’analyse intelligente des données pour mettre à disposition des milliers de cœurs de processeur (CPU) afin d’accélérer toute requête de base de données. En outre, les données sont répliquées sur trois serveurs de stockage différents pour fournir des niveaux élevés de tolérance aux pannes. Exascale Storage Cloud déplace intelligemment les données à chaud ou fréquemment consultées du disque vers la mémoire ou la mémoire flash et fournit les performances de la DRAM, les E/S de la mémoire flash et la capacité des disques.

• Une IA intelligente : Exascale utilise AI Smart Scan, un moyen de décharger les données et les opérations de recherche de vecteurs d’IA à forte intensité de calcul vers le cloud de stockage intelligent Exascale. AI Smart Scan et Exadata System Software 24ai exécutent des opérations de recherche de vecteurs clés jusqu’à 30 fois plus rapidement, ce qui permet aux clients d’exécuter des milliers de recherches de vecteurs AI simultanées dans des environnements multi-utilisateurs.

• Un OLTP intelligent : La communication intelligente entre les serveurs permet une mise à l’échelle de la base de données à hautes performances dans les clusters de machines virtuelles Exascale. Les E/S OLTP intelligentes et à faible latence effectuent rapidement des transactions critiques et prennent en charge davantage d’utilisateurs simultanés. Exadata Exascale offre un rendement 230 fois supérieur aux autres services cloud de bases de données : 2 880 Go/s, contre 21 Go/s pour les autres hyperscalers. Il offre également une latence 50 fois plus faible, avec 17 microsecondes par rapport à 1 000 microsecondes pour les autres fournisseurs cloud.

• Des analyses intelligentes : l’intelligence des données décharge automatiquement les requêtes SQL gourmandes en données vers le cloud de stockage intelligent Exascale, permettant une évolutivité de rendement extrême pour l’analytics. La mutualisation automatique convertit les données dans un format en colonnes en mémoire ultra-rapide qui utilise automatiquement des caches Flash dans le cloud de stockage intelligent Exascale pour augmenter les capacités et les performances.

• Des clones intelligents prenant en charge les bases de données : les utilisateurs peuvent créer instantanément des copies complètes ou des clones légers à l’aide du cloud de stockage intelligent Exascale et de sa technologie de redirection lors de l’écriture. Les fonctionnalités avancées d’instantanés facilitent la création de clones de bases de données pluggables ou de bases de données Conteneur économes en espace à l’aide de sources en lecture-écriture. Ces copies de développement, de test ou de récupération sont immédiatement disponibles et ont les mêmes performances Exadata natives et la même évolutivité que les bases de données source.