Oracle intensifie ses investissements en Recherche & Développement au Maroc

mai 2024 par Marc Jacob

Mme Ghita Mezzour, ministre chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du gouvernement marocain, a signé un accord avec Safra Catz, CEO d’Oracle, pour formaliser ce partenariat et cet engagement envers l’innovation au Maroc. La cérémonie de signature s’est tenue en présence de M. Mohcine Jazouli, ministre chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, et de M. Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

L’expansion d’Oracle fait suite à l’inauguration de son Centre de Développement Marocain au Parc Casanearshore à Casablanca, au sein duquel les chercheurs exploitent les technologies de cloud, d’IA et de Machine Learning pour répondre aux défis les plus pressants dans les domaines des affaires, de la science et du secteur public. On estime à 40 % le taux des nouveaux postes qui seront situés hors des régions du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Kenitra, offrant des opportunités à travers tout le pays, notamment avec l’ouverture de nouveaux bureaux à Agadir cette année, et dans le nord du Maroc d’ici les deux prochaines années.