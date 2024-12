Oracle Database@AWS disponible en avant-première limitée

décembre 2024 par Marc Jacob

Annoncée un peu plus tôt cette année, Oracle Database@AWS permet aux clients de migrer les charges de travail d’Oracle Database, y compris Oracle Exadata et Oracle Real Application Cluster (RAC), vers le cloud.

L’offre fournit une connexion réseau à faible latence entre les bases de données et les applications Oracle sur AWS. Cela permet ainsi aux clients de facilement connecter les données d’entreprise de leurs bases de données Oracle aux applications exécutées sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), aux services AWS Analytics ou aux services avancés d’intelligence artificielle (AI) et d’apprentissage automatique (ML) d’AWS, notamment Amazon Bedrock. Oracle exploitera et gérera Oracle Exadata Database Service.