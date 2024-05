Oracle Database 23ai est disponible

mai 2024 par Marc Jacob

Oracle Database 23ai, la nouvelle version de la base de données convergée d’Oracle est disponible dans le monde entier sous la forme d’un éventail de services cloud. Cette version de support à long terme inclut Oracle AI Vector Search et plus de 300 fonctionnalités majeures supplémentaires axées sur la simplification de l’utilisation de l’IA avec les données, l’accélération du développement d’applications et l’exécution de workloads stratégiques. Les nouvelles fonctionnalités d’AI Vector Search permettent aux clients de combiner en toute sécurité la recherche de documents, d’images et d’autres données non structurées avec la recherche de données d’entreprise privées, sans les déplacer, ni les dupliquer. Oracle Database 23ai amène les algorithmes d’IA là où se trouvent les données, au lieu d’avoir à déplacer les données là où se trouve l’algorithme d’IA. Cela permet à l’IA de s’exécuter en temps réel dans les bases de données Oracle et améliore considérablement l’efficacité, l’efficience et la sécurité de l’IA.

Oracle Database 23ai est disponible dans Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sur Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer et Oracle Base Database Service, ainsi que sur Oracle Database@Azure.

« Nous sommes ravis de l’ajout de AI Vector Search à Oracle Database », a déclaré Shinichiro Otsuka, Architecte IT certifié NRI chez Nomura Research Institute, Ltd. « Nous apprécions la possibilité d’exécuter AI Vector Search dans la même base de données Oracle Database que nos autres workloads, ce qui nous permet de fournir une solution fiable et sécurisée. »

Les nouvelles fonctionnalités d’Oracle Database 23ai sont les suivantes :

IA pour les données

• Oracle AI Vector Search : permet aux clients de rechercher facilement des documents, des images et des données relationnelles en fonction de leur contenu conceptuel plutôt que de mots, de pixels ou de valeurs de données spécifiques. AI Vector Search permet aux LLM (Large Language Models) d’interroger des données d’entreprise privées à l’aide d’une interface en langage naturel et aide les LLM à fournir des résultats plus précis et pertinents. En outre, AI Vector Search permet aux développeurs d’ajouter facilement des fonctionnalités de recherche sémantique aux nouvelles applications et aux applications existantes. Toutes les fonctionnalités essentielles d’Oracle Database fonctionnent désormais de manière transparente avec les vecteurs d’IA, ce qui permet aux clients Oracle d’exécuter AI Vector Search pour leurs applications les plus stratégiques. En stockant et en traitant des données opérationnelles et vectorielles dans la même base de données à hautes performances, les clients peuvent intégrer aisément AI Vector Search dans des applications métier existantes pour implémenter des nouveaux cas d’usage d’IA innovants, sans compromettre la sécurité des données.

• Oracle Exadata System Software 24ai : le stockage intelligent d’Exadata accélère AI Vector Search de plusieurs ordres de grandeur. Cela permet aux applications d’exécuter AI Vector Search à la fois pour de grands volumes de données et pour un grand nombre d’utilisateurs.

• OCI GoldenGate 23ai : GoldenGate permet l’intégration de données hétérogènes et la haute disponibilité dans les banques de données cloud. GoldenGate 23ai offre de nouvelles fonctionnalités qui permettent de répliquer des vecteurs en temps réel dans des banques vectorielles hétérogènes. Cette fonctionnalité permet également aux entreprises d’intégrer rapidement l’IA à toutes leurs données avec un risque minimal en répliquant les données de leurs bases de données existantes vers Oracle Database 23ai où elles peuvent être vectorisées et indexées pour une recherche rapide d’IA.

Accélération du développement d’applications

• Unification relationnelle JSON : JSON Relational Duality corrige la non-concordance entre la façon dont certaines applications veulent utiliser les données et la façon dont les bases de données relationnelles stockent les données. Depuis des dizaines d’années, les développeurs sont capables de lire et d’écrire des données relationnelles à l’aide de SQL. Désormais, ils peuvent également utiliser JSON pour extraire et stocker facilement les mêmes données à l’aide d’API REST ou JSON natives sans compromettre la cohérence des données, l’efficacité du stockage et la flexibilité inhérentes au modèle de données relationnel. Grâce aux vues avec JSON Relational Duality, les développeurs et les clients n’ont plus à choisir un modèle de données unique pour leurs données. Ils bénéficient des avantages des modèles de données JSON et relationnels sur les mêmes données.

• Unification relationnelle de graphe : Operational Property Graph permet aux développeurs de créer facilement des applications qui naviguent dans les connexions entre et au sein des données à l’aide de requêtes de graphe de propriétés. Les requêtes de graphe de propriétés peuvent être exécutées sur tous les types de données pris en charge par Oracle Database, y compris les données relationnelles, les données JSON et les données spatiales. Les développeurs peuvent définir un modèle de graphe directement sur les données opérationnelles et interroger le graphe à l’aide de la nouvelle syntaxe SQL/PGQ ISO standard. Cela facilite et accélère la création d’applications qui analysent les connexions, les modèles et les relations entre les données, par exemple entre plusieurs transactions financières.

• Bases de données pour développeurs gratuites : Always Free Autonomous Database fournit deux instances Autonomous Database sans serveur gratuites dans le cloud pour une durée illimitée, avec des outils pré-intégrés tels qu’Oracle APEX, Select AI, Database Tools, Machine Learning et Graph. L’image de conteneur Autonomous Database Free et Oracle Database Free prennent désormais en charge Oracle Database 23ai, ce qui permet aux développeurs de télécharger et d’essayer facilement les nouvelles fonctionnalités, notamment AI Vector Search, JSON Relational Duality et Operational Property Graph avec SQL.

Données stratégiques

• Oracle Globally Distributed Database avec RAFT : Oracle Globally Distributed Database permet de stocker des données dans le cloud sur plusieurs bases de données physiques à plusieurs emplacements au lieu d’une seule base de données tout en exposant une seule image de base de données aux applications. Cette fonctionnalité est utilisée pour atteindre une très grande échelle et pour répondre aux exigences de résidence des données et de souveraineté des données. Désormais, la réplication RAFT entre les bases de données physiques permet un basculement automatique sans perte de données en quelques secondes. Cela est essentiel lors de la création de bases de données distribuées à l’échelle du cloud qui doivent atteindre une évolutivité et une disponibilité ultra-élevées. L’intégration de la réplication au sein de la base de données avec le protocole basé sur RAFT simplifie la création et l’administration de bases de données distribuées tolérant les pannes et réduit le besoin de processus manuels pour maintenir une disponibilité active-active.

• Oracle True Cache : True Cache est un cache de niveau intermédiaire (middle tier) en mémoire, toujours constant, transparent pour l’application et à hautes performances. Oracle True Cache améliore le temps de réponse des applications tout en réduisant la charge sur les serveurs de base de données. Contrairement aux autres caches de niveau intermédiaire, les données True Cache sont automatiquement conservées de manière cohérente sur le plan transactionnel à chaque instant. True Cache n’a pas besoin que les développeurs écrivent du code pour alimenter et gérer les données dans le cache, ce qui facilite le déploiement entre les applications et la base de données. True Cache apporte les fonctionnalités enrichies d’Oracle Database aux caches de niveau intermédiaire. Toutes les fonctionnalités de requête Oracle SQL, JSON et Graph sont disponibles dans True Cache.

• Pare-feu SQL dans la base de données : Oracle SQL Firewall permet de protéger les bases de données contre les instructions SQL non autorisées, notamment les attaques par injection SQL. Intégré à Oracle Database 23ai, Oracle SQL Firewall offre un moyen évolutif, performant et difficile à contourner pour faire face aux risques des hackers et des comptes internes compromis. En outre, les entreprises peuvent utiliser Oracle Data Safe pour gérer plusieurs pare-feu SQL.