OpenText™ lance OpenText Fortify Aviator

juillet 2024 par Marc Jacob

OpenText™ annonce sa solution pour accélérer le triage et la remédiation des vulnérabilités tout au long des étapes de développement du code. OpenText Fortify Aviator, une solution de sécurité de code alimentée par l’IA, permet aux développeurs de gagner un temps considérable en facilitant et en accélérant l’audit et la remédiation des vulnérabilités des tests statiques de sécurité des applications (SAST), le tout au sein d’une seule et même solution. Fortify Aviator permet aux équipes de publier des logiciels sécurisés plus rapidement et en toute confiance.

Le triage et la validation des résultats bruts d’analyse statique est l’un des processus manuels les plus fastidieux dans le cadre des tests de sécurité des applications. Fortify Aviator fait passer l’audit et la remédiation au niveau supérieur en identifiant plus précisément les vraies vulnérabilités, en expliquant pourquoi un problème est une vraie vulnérabilité ou un faux positif, et en fournissant des remédiations entièrement contextualisées (c’est-à-dire des blocs de code) qui permettent aux développeurs de corriger rapidement les problèmes de code. Les développeurs restent pleinement engagés et contrôlent leur code tout en réduisant les risques à un rythme qu’il n’était pas possible d’atteindre auparavant.

Pour que les développeurs aient moins de bruit (faux positifs, problèmes non critiques, etc.), ils doivent procéder à des analyses plus légères. Cependant, ces analyses plus légères augmentent le risque de passer à côté de vulnérabilités (les vrais positifs). Fortify Aviator associe la dernière génération de modèles à grand langage (LLM) à vingt ans de leadership sur le marché SAST pour offrir une combinaison unique et optimale, permettant des analyses approfondies et précises ainsi qu’une remédiation beaucoup plus rapide.

Fortify Aviator est disponible pour les utilisateurs du cloud public Fortify on Demand. Dans certaines régions, des limitations de disponibilité d’AWS peuvent s’appliquer.