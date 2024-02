OpenText™ annonce la sortie de sa version 24.1 de Cloud Editions

février 2024 par Marc Jacob

OpenText™ annonce la sortie de sa version 24.1 de Cloud Editions, et avec elle, les dernières innovations d’OpenText Aviator. OpenText Aviator™ renforce de multiples cas d’usage de l’IA à travers la gestion sécurisée des informations et la gouvernance des bases de connaissances, sans que les clients n’aient à transférer leurs données. Les nouvelles améliorations et intégrations disponibles dans les éditions Cloud 24.1 attestent de l’évolution de l’approche stratégique sur la façon dont le travail peut être réimaginé à travers l’application de l’IA aux flux de travail de l’entreprise, opentext.ai.

Cet impératif d’adoption de l’IA s’étend désormais à toutes les industries et à tous les secteurs d’activité, et il ne cesse de gagner du terrain. D’ici l’année prochaine, Gartner prévoit que 30 % des grandes entreprises s’appuieront sur des contenus personnalisés générés par l’IA - un bond exponentiel comparé à seulement 2 % en 2022. De même, Gartner prévoit que d’ici 2026, les systèmes d’IA générative spécialisés automatiseront 20 % des tâches routinières dans divers secteurs d’activité. Cette accélération met en évidence le rôle prépondérant de l’IA dans la révolution des opérations dans tous les secteurs d’activité, et OpenText est prêt à contribuer à cette transformation.

L’édition Cloud 24.1 d’OpenText apporte les améliorations suivantes à son portefeuille Aviator :

• OpenText Content Aviator™ est désormais disponible sur OpenText Extended ECM™, intégrant la recherche conversationnelle, le résumé et la traduction au sein de la gestion de contenu. Conscients que la recherche d’informations peut être à la fois longue et fastidieuse pour les collaborateurs, cette mise à jour permet aux clients d’exploiter la technologie d’IA générative pour aider à accélérer la découverte de contenu, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité des employés.

• OpenText IT Operations Aviator™ sur SMAX résout efficacement les demandes de support IT courantes, minimisant ainsi le recours au service technique et réduisant les coûts d’exploitation de premier niveau. Pour en savoir plus sur le programme des premiers adoptants : lien.

• OpenText Thrust Studio™ est désormais accessible dans le cadre d’un programme "early access". Ces nouveaux outils permettent aux développeurs de concevoir, construire et déployer des applications utilisant les API OpenText Thrust de manière plus transparente avec des flux de travail, des autorisations et des modèles de décision améliorés. Avec CE 24.1, OpenText propose également des nouveautés pour son programme Thrust dédié aux partenaires. Celles-ci leur offrent de nouvelles fonctionnalités au sein d’OpenText Thrust Studio, notamment un ensemble plus robuste d’API gratuites et un support supplémentaire pour les aider à créer des solutions spécifiques à leur secteur d’activité. Les partenaires d’OpenText intéressés par le programme d’accès anticipé peuvent s’inscrire ici.

Depuis la première annonce d’opentext.ai et d’OpenText Aviator en août 2023, l’entreprise a rapidement démontré sa détermination à faire évoluer sa vision de l’IA en lançant son premier ensemble de fonctionnalités Aviator pour répondre à de multiples cas d’usage au sein de l’entreprise :

OpenText Aviator pour les entreprises

• OpenText IT Operations Aviator™ est un agent virtuel d’IA générative de pointe pour OpenText Service Management Automation X (SMAX).

• OpenText DevOps Aviator™ permet aux entreprises de développer des logiciels à une vitesse inégalée à l’aide de capacités d’IA générative.

• OpenText Content Aviator™ optimise la recherche d’informations sur le lieu de travail, la rendant plus efficace et productive. L’interface de chat interactive et les requêtes en langage naturel améliorent la productivité des utilisateurs et rationalisent la découverte de contenu.

• OpenText Experience Aviator™ intègre le logiciel de gestion des communications clients (CCM) avec des capacités d’IA générative permettant aux équipes de marketing, de communication et d’assistance au service client de produire des documents bien formés et pertinents plus rapidement que jamais, stimulant ainsi la productivité du développement.

• OpenText Cybersecurity Aviator™ fournit une approche innovante de détection des menaces qui combine des modèles basés sur le Machine Learning apprenant automatiquement et continuellement avec un déploiement rapide, ce qui permet de mettre en place de nouveaux modèles de détection des menaces en l’espace de quelques heures.

• OpenText Business Network Aviator™ intègre l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) dans OpenText Business Network, ce qui place l’ensemble du flux d’informations de la supply chain dans une seule et même plateforme.

OpenText Aviator pour les responsables IT

• OpenText Aviator Platform offre une suite d’outils et de connecteurs pour administrer des data warehouses d’entreprise, des data lakes, l’analyse de données structurées et non structurées, et la visualisation pour une prise de décision intelligente.

• OpenText Aviator Search introduit une nouvelle fonctionnalité avancée pour passer des clics aux conversations avec une recherche qui couvre tous les types de données à travers de multiples référentiels pour construire n’importe quelle solution, portail ou expérience personnalisée pour une entreprise.

• OpenText Aviator IOT propose un ensemble d’outils pour mieux connecter et protéger des millions de points d’extrémité IoT afin d’obtenir des informations et une visibilité en temps réel sur l’emplacement, l’état, l’utilisation, les performances et la santé des actifs.

• OpenText Thrust est un ensemble de services API cloud robustes et d’outils de développement développés au cours des trois dernières années qui peuvent alimenter des flux d’informations sécurisés, alimenter des solutions d’IA personnalisées et faire progresser rapidement les nouvelles applications intégrées à l’IA.

• OpenText Aviator Lab est un laboratoire d’expérimentation en partenariat avec des experts professionnels de l’IA pour aider les clients à stimuler le développement de l’IA par le biais d’un prototypage rapide, d’architectures de référence de l’IA dans un environnement sécurisé de type sandbox.