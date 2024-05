OpenText™ annonce de nouvelles solutions

mai 2024 par Marc Jacob

Le renseignement sur les menaces par signaux adverses aide les équipes de sécurité à être plus proactives, en permettant de prendre des mesures efficaces, fondées sur des données, pour prévenir les cyberattaques avant qu’elles ne se produisent. Il peut également aider une organisation à détecter les attaques en cours et à y répondre plus rapidement.

OpenText cyDNA représente une avancée dans le domaine du renseignement sur les menaces par signaux adverses, offrant une visibilité inégalée et des informations d’alerte précoce sur les cybermenaces qui transcendent les périmètres traditionnels. Contrairement à la veille conventionnelle sur les menaces qui se concentre sur l’activité généralisée des menaces, la veille sur les signaux adverses de cyDNA est unique en ce sens qu’elle indique exactement ce qui se passe (et non ce qui pourrait se passer). En analysant le trafic des signaux Internet dirigés vers les organisations et leurs chaînes d’approvisionnement, cyDNA fournit des informations exploitables sur les origines et les cibles des menaces - en suivant les acteurs de la menace à travers les actifs d’une organisation et en identifiant les adversaires tels que les organisations criminelles ou les États-nations.

En profitant des failles contenues dans les produits, les acteurs des menaces peuvent infiltrer le système d’une organisation, voler des données sensibles ou endommager le réseau. Fortify Static Code Analysis permet aux équipes de sécurité d’identifier les vulnérabilités de manière préventive, ce qui est essentiel pour atténuer les risques dans les environnements de production. Cette avancée comble un vide important dans le secteur de la sécurité en offrant de nouvelles méthodes de test et une prise en charge des règles pour les grands modèles de langage ainsi que les langages de blockchain pour les smart contracts.

En mettant en œuvre des processus de vérification d’identité efficaces et conformes aux réglementations, les organisations peuvent prévenir la fraude, protéger les données des clients et ainsi maintenir la conformité avec les réglementations mondiales en matière de vérification d’identité. L’intégration d’OpenText NetIQ Identity Manager 4.9 avec ACDI (Audit, Compliance, and Data Intelligence) représente une avancée substantielle dans la gestion des identités et le contrôle de la conformité au sein de l’écosystème informatique d’une organisation. En exploitant les fonctionnalités de l’ACDI, Identity Manager facilite la surveillance en temps réel des événements de sécurité et l’identification proactive des problèmes de conformité.

La conformité de sécurité DevOps introduit des contrôles de conformité automatisés dans le cycle de développement, permettant aux organisations d’employer et de contrôler la conformité informatique en temps réel. Grâce à son approche unique de la sécurité du code, Open Source Select rationalise le cycle de vie DevOps en automatisant la découverte et la réception des sources ouvertes en fonction des politiques de l’entreprise. En guidant les développeurs dans la sélection de composants open source conformes, il permet de publier rapidement de nouveaux logiciels avec moins de marge d’erreur ou de risques de sécurité.