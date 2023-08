opentext.ai et OpenText Aviator sont lancés

août 2023 par Marc Jacob

ai - la vision, la stratégie et la feuille de route de l’entreprise pour permettre aux clients d’exploiter les capacités d’IA d’OpenText. Plus d’informations sur la page opentext.ai.

OpenText Aviator™ - une famille de fonctionnalités d’IA générative pratiques et fiables au sein d’Information Management Cloud Editions pour : le contenu, l’expérience, le business network, les opérations IT, les opérations des développeurs et la cybersécurité.

OpenText Aviator™ Private Cloud - une nouvelle offre de services gérés pour héberger et encadrer les données et les modèles LLM privés pour les clients du cloud privé d’OpenText. OpenText Aviator™ Private Cloud sera proposé comme une extension du cloud privé actuel de l’entreprise.

Améliorations Titanium X - Titanium X est la feuille de route et l’architecture des fonctionnalités OpenText jusqu’à Cloud Editions 25. Titanium X est mis à jour pour une intégration plus profonde et exploitera les outils d’IA dans Cloud Editions, notamment pour les technologies piliers telles que OpenText Vertica, OpenText IDOL, OpenText Magellan, Core Capture for Machine Learning, IOT Services, Risk Guard et bien plus encore.

Depuis longtemps, OpenText utilise l’automatisation basée sur l’IA en aidant ses clients à gérer efficacement les informations et les données complexes provenant de toutes leurs activités. Avec l’acquisition de Micro Focus en janvier 2023, OpenText a élargi sa gamme de services pour inclure de nouvelles capacités d’IA avec Vertica et IDOL. Celles-ci comprennent l’analyse géospatiale et des séries temporelles, le machine learning dans les bases de données, l’analyse des données non structurées ou encore l’analyse des sentiments. De plus, OpenText a intégré une couche de cybersécurité du plus haut niveau, protégeant les données et les métadonnées dans le code, au sein des applications de référence, et dans le cloud lorsqu’elles s’engagent avec des moteurs de machine learning.

Aujourd’hui, avec opentext.ai, la vision consiste en une approche poly-modèle, pour proposer le bon modèle pour chaque tâche. Fondé sur des LLM au-dessus de données privées sécurisées, opentext.ai permet une approche complète ou modulaire de l’IA pratique. Les clients peuvent tirer parti des fonctionnalités fondées sur les LLM au sein des applications, ou utiliser les services API d’OpenText Cloud pour créer les bacs à sable parfaits pour l’expérimentation.

La gestion de l’information et des données connectées à travers les environnements multi-cloud est fondatrice de l’IA. L’approche d’opentext.ai est ce dont les entreprises ont besoin pour faire le pivot vers l’IA en réunissant l’analyse prédictive pilotée par l’IA, la recherche conversationnelle alimentée par l’IA et l’IA générative. Cette avancée permettra aux organisations de créer de nouveaux types de relations clients, de construire des produits plus intelligents, d’améliorer les opérations internes et de prendre des décisions plus éclairées. Voici quelques-uns des cas d’utilisation qu’OpenText prévoit de mettre en œuvre :

Service client et support commercial : automatisation du support de niveau 1 avec des assistants conversationnels qui utilisent les capacités de recherche basées sur les LLM pour trouver et récupérer tous les types de données (par exemple, les contrats, les tickets, l’utilisation), réduisant le temps de résolution et augmentant la satisfaction du client et de l’agent.

Marketing : communiquer à grande échelle avec un contenu personnalisé et autogénéré utilisant des données privées, une recherche basée sur les LLM pour retrouver du contenu et des images connexes, et l’IA générative pour réunir les connaissances et les fonctionnalités de génération de contenu.

R&D : développer rapidement des applications logicielles grâce aux LLM pour obtenir des informations prédictives, avec la recherche conversationnelle pour approfondir les domaines problématiques dans le cycle de vie DevOps, et en gérant efficacement la qualité en générant automatiquement les prochains cas de test nécessaires.

Ventes : accélérer l’intégration des nouveaux agents commerciaux grâce à l’assistant conversationnel alimenté par les LLM pour trouver la formation produit la plus pertinente et utiliser l’IA générative pour aider à développer des documents pour le prochain contact client.

Supply Chain : donner aux employés la possibilité d’anticiper les risques et les exigences de conformité, de localiser facilement les contrats des fournisseurs avec la recherche LLM, et d’appliquer l’IA générative pour gérer plus efficacement les connexions électroniques entre les fournisseurs et les partenaires.

OpenText Aviator™ : IA générative appliquée à des sources de données privées et sécurisées

Utilisant l’IA pour accélérer sa propre dynamique d’innovation, OpenText Aviator correspond aux capacités LLM au sein de chaque cloud professionnel d’OpenText. L’annonce d’aujourd’hui concrétise la vision d’OpenText, et les premières fonctionnalités d’OpenText Aviator seront disponibles pour les clients à partir de la version 23.4 de Cloud Editions prévue pour le mois d’octobre. Les clients sont invités à explorer les plans de conception, car OpenText intègre désormais davantage de fonctions d’IA dans ses cycles de versions, tous les 90 jours.

Fonctionnalités clés d’OpenText Aviator :

OpenText Content Aviator : au sein d’OpenText Core Content, une expérience de recherche conversationnelle pour accéder aisément aux connaissances stockées, gérer les données structurées et non structurées à grande échelle et automatiser les espaces de travail intelligents.

OpenText Business Network Aviator : au sein d’OpenText Business Network Cloud Foundation, permet de révolutionner la connectivité des entreprises, d’identifier les anomalies dans les données d’échange, d’automatiser le mappage des données permettant l’échange et de favoriser les décisions intelligentes.

OpenText IT Operations Aviator : dans OpenText SMAX, contribue à automatiser l’ensemble de la chaîne de valeur des opérations informatiques, à redéfinir le support métier de niveau 1 entre l’informatique, les RH et les ventes, et à découvrir l’automatisation intelligente à l’aide de l’IA générative.

OpenText DevOps Aviator : au sein d’OpenText ValueEdge, les développeurs du monde entier peuvent améliorer tous les aspects de la livraison d’applications et obtenir des informations exploitables sur les indicateurs clés de performance de la chaîne de valeur numérique.

OpenText Cybersecurity Aviator : au sein d’OpenText BrightCloud, permet d’obtenir des renseignements contextuels sur les menaces via les services cloud des API et de réagir aux menaces en temps réel.

OpenText Experience Aviator : au sein d’OpenText Exstream, aide à améliorer les communications avec les clients et les expériences numériques grâce aux LLM avancés et à l’IA générative pour créer du contenu personnalisé.

Pour les clients du cloud privé d’OpenText, OpenText proposera une nouvelle offre de services professionnels pour aider à mettre en place un LLM privé, en utilisant les fonctionnalités prêtes à l’emploi d’Aviator ou l’environnement de cloud privé des clients pour leurs informations. OpenText aide les clients à progresser grâce à des strates de données dans lesquelles ils opèrent, en les associant aux bons modèles, en concevant la bonne façon d’extraire ces données, puis en rendant l’ensemble du processus opérationnel. OpenText Private Cloud Aviator permettra aux organisations d’expérimenter l’IA et les LLM, tout en protégeant leurs données.